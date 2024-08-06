Прокурор рассказала, как передавали взятки для генерала Мурышова

Прокурор: участники передавали деньги Мурышову через почтовый ящик

07 августа 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Взятки Дмитрий Мурышов получал через посредников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взятки бывшему начальнику управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майору Дмитрию Мурышову передавались участниками при помощи почтового ящика. Об этом на начавшихся слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы рассказала прокурор. «Согласно плану, участники бросали взятки в почтовый ящик знакомого подсудимого Константина Колганова в его дома на Новом Арбате, а тот передавал их другим посредникам, в число которых входил водитель генерал-майора. Те не были посвящены в коррупционную схему. Водитель оставлял пакет с деньгами в служебной машине, откуда их забирал генерал», — заявила прокурор. Ее слова приводит « Коммерсант ». По данным следствия, первая взятка была передана генералу в августе 2022 года, следующая — в октябре того же года. В перерасчете на рубли общая сумма составила 3,9 миллионов. Позже таможенник, по словам гособвинителя, повысил плату и захотел получить деньги сразу за декабрь и январь, но 7 декабря 2022 года Константин Колганов сообщил о взятках Мурышову в правоохранительные органы. Сообщалось, что в суде стартовал судебный процесс над Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток. Уточняется, что деньги предназначались за отказ от дополнительных проверок, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятки бывшему начальнику управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майору Дмитрию Мурышову передавались участниками при помощи почтового ящика. Об этом на начавшихся слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы рассказала прокурор. «Согласно плану, участники бросали взятки в почтовый ящик знакомого подсудимого Константина Колганова в его дома на Новом Арбате, а тот передавал их другим посредникам, в число которых входил водитель генерал-майора. Те не были посвящены в коррупционную схему. Водитель оставлял пакет с деньгами в служебной машине, откуда их забирал генерал», — заявила прокурор. Ее слова приводит «Коммерсант». По данным следствия, первая взятка была передана генералу в августе 2022 года, следующая — в октябре того же года. В перерасчете на рубли общая сумма составила 3,9 миллионов. Позже таможенник, по словам гособвинителя, повысил плату и захотел получить деньги сразу за декабрь и январь, но 7 декабря 2022 года Константин Колганов сообщил о взятках Мурышову в правоохранительные органы. Сообщалось, что в суде стартовал судебный процесс над Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток. Уточняется, что деньги предназначались за отказ от дополнительных проверок, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта».