06 августа 2024

Прокурор рассказала, как передавали взятки для генерала Мурышова

Прокурор: участники передавали деньги Мурышову через почтовый ящик
© Служба новостей «URA.RU»
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Взятки Дмитрий Мурышов получал через посредников Фото:

Взятки бывшему начальнику управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майору Дмитрию Мурышову передавались участниками при помощи почтового ящика. Об этом на начавшихся слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы рассказала прокурор.

«Согласно плану, участники бросали взятки в почтовый ящик знакомого подсудимого Константина Колганова в его дома на Новом Арбате, а тот передавал их другим посредникам, в число которых входил водитель генерал-майора. Те не были посвящены в коррупционную схему. Водитель оставлял пакет с деньгами в служебной машине, откуда их забирал генерал», — заявила прокурор. Ее слова приводит «Коммерсант».

По данным следствия, первая взятка была передана генералу в августе 2022 года, следующая — в октябре того же года. В перерасчете на рубли общая сумма составила 3,9 миллионов. Позже таможенник, по словам гособвинителя, повысил плату и захотел получить деньги сразу за декабрь и январь, но 7 декабря 2022 года Константин Колганов сообщил о взятках Мурышову в правоохранительные органы.

Сообщалось, что в суде стартовал судебный процесс над Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток. Уточняется, что деньги предназначались за отказ от дополнительных проверок, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта».

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Взятки бывшему начальнику управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майору Дмитрию Мурышову передавались участниками при помощи почтового ящика. Об этом на начавшихся слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы рассказала прокурор. «Согласно плану, участники бросали взятки в почтовый ящик знакомого подсудимого Константина Колганова в его дома на Новом Арбате, а тот передавал их другим посредникам, в число которых входил водитель генерал-майора. Те не были посвящены в коррупционную схему. Водитель оставлял пакет с деньгами в служебной машине, откуда их забирал генерал», — заявила прокурор. Ее слова приводит «Коммерсант». По данным следствия, первая взятка была передана генералу в августе 2022 года, следующая — в октябре того же года. В перерасчете на рубли общая сумма составила 3,9 миллионов. Позже таможенник, по словам гособвинителя, повысил плату и захотел получить деньги сразу за декабрь и январь, но 7 декабря 2022 года Константин Колганов сообщил о взятках Мурышову в правоохранительные органы. Сообщалось, что в суде стартовал судебный процесс над Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток. Уточняется, что деньги предназначались за отказ от дополнительных проверок, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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