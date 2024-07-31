Генерала таможни РФ, который боролся с коррупцией, отправили под суд за взятку

Военный суд Москвы начал рассмотрение дело генерала ФСБ Мурышова о взятках
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мурышов был задержан в 2022 году Фото:

В 235-м гарнизонном военном суде Москвы стартовал судебный процесс над бывшим начальником управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майором Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток.

Новость по теме
Генерала таможни РФ, который боролся с коррупцией, задержали за взятку

«Дело рассматривает военный суд, поскольку Мурышов является генералом ФСБ. Оно возбуждено 8 декабря 2022 года, после того, как в Москве был задержан советник главы „Агроменеджмент“. У него в машине оперативники ФСБ обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн рублей, предназначенные Мурышову», — сообщил «Коммерсант».

По сведениями издания, взятка предполагалась за отказ от дополнительных проверочных мероприятий, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта». В окончательной версии обвинения Мурышову инкриминируются две взятки — на 700 тыс. рублей и 1,4 млн рублей.

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В 235-м гарнизонном военном суде Москвы стартовал судебный процесс над бывшим начальником управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майором Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток. «Дело рассматривает военный суд, поскольку Мурышов является генералом ФСБ. Оно возбуждено 8 декабря 2022 года, после того, как в Москве был задержан советник главы „Агроменеджмент“. У него в машине оперативники ФСБ обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн рублей, предназначенные Мурышову», — сообщил «Коммерсант». По сведениями издания, взятка предполагалась за отказ от дополнительных проверочных мероприятий, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта». В окончательной версии обвинения Мурышову инкриминируются две взятки — на 700 тыс. рублей и 1,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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