Генерала таможни РФ, который боролся с коррупцией, отправили под суд за взятку

В 235-м гарнизонном военном суде Москвы стартовал судебный процесс над бывшим начальником управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майором Дмитрием Мурышовым. Ему инкриминируют несколько эпизодов получения взяток.
«Дело рассматривает военный суд, поскольку Мурышов является генералом ФСБ. Оно возбуждено 8 декабря 2022 года, после того, как в Москве был задержан советник главы „Агроменеджмент“. У него в машине оперативники ФСБ обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн рублей, предназначенные Мурышову», — сообщил «
По сведениями издания, взятка предполагалась за отказ от дополнительных проверочных мероприятий, предусмотренных процедурами «таможенное декларирование» и «оформление импорта». В окончательной версии обвинения Мурышову инкриминируются две взятки — на 700 тыс. рублей и 1,4 млн рублей.
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