На четырех участках трассы Тюмень — Омск ограничили движение

Движение ограничено из-за дорожный работ
На четырех участках трассы Тюмень — Омск из-за дорожных работ ограничили движение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«На четырех участках федеральной трассы Тюмень-Омск — ограничение движения. На автодороге Р-402 ведутся дорожные работы», — рассказали в инфоцентре.
Ограничения касаются участков с 79 по 89 км и 84 км — здесь организовано движение по одной полосе. На 152 км автодороги действует реверсивное движение.
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