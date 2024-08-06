06 августа 2024

На четырех участках трассы Тюмень — Омск ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничено из-за дорожный работ
Движение ограничено из-за дорожный работ Фото:

На четырех участках трассы Тюмень — Омск из-за дорожных работ ограничили движение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. 

«На четырех участках федеральной трассы Тюмень-Омск — ограничение движения. На автодороге Р-402 ведутся дорожные работы», — рассказали в инфоцентре.

Ограничения касаются участков с 79 по 89 км и 84 км — здесь организовано движение по одной полосе. На 152 км автодороги действует реверсивное движение.

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На четырех участках трассы Тюмень — Омск из-за дорожных работ ограничили движение. Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.  «На четырех участках федеральной трассы Тюмень-Омск — ограничение движения. На автодороге Р-402 ведутся дорожные работы», — рассказали в инфоцентре. Ограничения касаются участков с 79 по 89 км и 84 км — здесь организовано движение по одной полосе. На 152 км автодороги действует реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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