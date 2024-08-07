Жители многоквартирного дома в центре Челябинска потребовали устранить трупный запах и провести санобработку муниципальной квартиры, где скончалась соседка. Женщина около трех недель пролежала в комнате после смерти. В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что работы начнутся 7 августа.
«Мы готовились к рождению ребенка и переехали в эту квартиру. Чтобы экстренно справиться с течью пришлось сорвать натяжной потолок, там была кровь. Дома невозможно находиться, сильный трупный запах. Жена надевает маску, если нужно сюда зайти», — пожаловались жители многоквартирного дома по улице 3 интернационала. Другие соседи рассказали о тараканах, которые расползлись по многоэтажке.
В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU подтвердили, что первое сообщение от соседей было получено в конце минувшей недели. По данным пресс-службы мэрии, сотрудники управления жилищной политики оперативно установили статус квартиры и подали заявку на санитарную обработку и вывоз мусора.
«Попросили подрядчика в первую очередь заняться данной квартирой. Сегодня вечером подрядчик планирует начать выносить мусор и обрабатывать помещения», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!