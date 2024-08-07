Жители Челябинска потребовали провести санобработку жилья после смерти соседки. Видео

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Клипарт. Челябинск., таракан, насекомые, антисанитария
Соседи потребовали устранить насекомых и трупный запах Фото:

Жители многоквартирного дома в центре Челябинска потребовали устранить трупный запах и провести санобработку муниципальной квартиры, где скончалась соседка. Женщина около трех недель пролежала в комнате после смерти. В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что работы начнутся 7 августа.

«Мы готовились к рождению ребенка и переехали в эту квартиру. Чтобы экстренно справиться с течью пришлось сорвать натяжной потолок, там была кровь. Дома невозможно находиться, сильный трупный запах. Жена надевает маску, если нужно сюда зайти», — пожаловались жители многоквартирного дома по улице 3 интернационала. Другие соседи рассказали о тараканах, которые расползлись по многоэтажке.

В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU подтвердили, что первое сообщение от соседей было получено в конце минувшей недели. По данным пресс-службы мэрии, сотрудники управления жилищной политики оперативно установили статус квартиры и подали заявку на санитарную обработку и вывоз мусора.

«Попросили подрядчика в первую очередь заняться данной квартирой. Сегодня вечером подрядчик планирует начать выносить мусор и обрабатывать помещения», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.

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Жители многоквартирного дома в центре Челябинска потребовали устранить трупный запах и провести санобработку муниципальной квартиры, где скончалась соседка. Женщина около трех недель пролежала в комнате после смерти. В пресс-службе мэрии Челябинска подтвердили, что работы начнутся 7 августа. «Мы готовились к рождению ребенка и переехали в эту квартиру. Чтобы экстренно справиться с течью пришлось сорвать натяжной потолок, там была кровь. Дома невозможно находиться, сильный трупный запах. Жена надевает маску, если нужно сюда зайти», — пожаловались жители многоквартирного дома по улице 3 интернационала. Другие соседи рассказали о тараканах, которые расползлись по многоэтажке. В пресс-службе администрации Челябинска URA.RU подтвердили, что первое сообщение от соседей было получено в конце минувшей недели. По данным пресс-службы мэрии, сотрудники управления жилищной политики оперативно установили статус квартиры и подали заявку на санитарную обработку и вывоз мусора. «Попросили подрядчика в первую очередь заняться данной квартирой. Сегодня вечером подрядчик планирует начать выносить мусор и обрабатывать помещения», — добавили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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