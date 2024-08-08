Свердловская фирма требует со скандальной курганской «Артели» 24 млн рублей

Свердловская компания взыскивает 24 млн рублей с фирмы «Артель» из Кургана
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Компания "Пенетрон-Регион" подала в суд на курганскую фирму из-за 24 млн рублей
Компания "Пенетрон-Регион" подала в суд на курганскую фирму из-за 24 млн рублей Фото:

Компания «Пенетрон-Регион» из Екатеринбурга требует через суд с курганской СМК «Артель» свыше 24 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах. СМК «Артель» известна тем, что не уложилась в установленные контрактом сроки работ по строительству канализации Восточного района Кургана. Также «Артель» отказалась от завершения строительства скандального водопровода в Кетово (Курганская область).

«ООО „Пенетрон-Регион“ взыскивает 24 711 948 рублей с ООО СМК „Артель“ из Кургана. Предварительное судебное заседание назначено на 30 сентября в арбитражном суде в Екатеринбурге», — указано в документе, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Фирма «Пенетрон-Регион» занимается строительством зданий. Директором компании является Иоганн Фугман, отмечается в СБИС. Суть иска свердловской компании в материалах не разглашается. Однако, речь может идти, предположительно о ненадлежащем исполнении подряда ответчиком, подчеркнуто в документах.

Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы по теме публикации в СМК «Артель» и в ООО «Пенетрон-Регион». Ответы ожидаются.

Ранее московская фирма ООО «Сотранс» потребовала через суд вернуть строительное оборудование, которое находится в пользовании у курганской СМК «Артель». Суд частично удовлетворил иск ООО «Сотранс». В судебных материалах говорится, что строительно-монтажной компании «Артель» запрещено совершать сделки с арендованным оборудованием. В остальной части исковых требований суд отказал московской компании.

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Компания «Пенетрон-Регион» из Екатеринбурга требует через суд с курганской СМК «Артель» свыше 24 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах. СМК «Артель» известна тем, что не уложилась в установленные контрактом сроки работ по строительству канализации Восточного района Кургана. Также «Артель» отказалась от завершения строительства скандального водопровода в Кетово (Курганская область). «ООО „Пенетрон-Регион“ взыскивает 24 711 948 рублей с ООО СМК „Артель“ из Кургана. Предварительное судебное заседание назначено на 30 сентября в арбитражном суде в Екатеринбурге», — указано в документе, копия которого имеется в распоряжении редакции. Фирма «Пенетрон-Регион» занимается строительством зданий. Директором компании является Иоганн Фугман, отмечается в СБИС. Суть иска свердловской компании в материалах не разглашается. Однако, речь может идти, предположительно о ненадлежащем исполнении подряда ответчиком, подчеркнуто в документах. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы по теме публикации в СМК «Артель» и в ООО «Пенетрон-Регион». Ответы ожидаются. Ранее московская фирма ООО «Сотранс» потребовала через суд вернуть строительное оборудование, которое находится в пользовании у курганской СМК «Артель». Суд частично удовлетворил иск ООО «Сотранс». В судебных материалах говорится, что строительно-монтажной компании «Артель» запрещено совершать сделки с арендованным оборудованием. В остальной части исковых требований суд отказал московской компании.
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