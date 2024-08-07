Приставы повторно закрыли скандальный ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге судебные приставы за последние полгода второй раз закрывают ДК «Химмаш» на 30 дней из-за нарушений требований пожарной безопасности. Деятельность учреждения уже приостановлена, а входные двери опечатаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной УФССП.
«Сотрудниками Чкаловского районного отделения судебных приставов приостановлена деятельность Дворца культуры „ЖК ‚Кристалл‘ (ДК ‚Химмаш‘) на срок 30 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности. Основанием для возбуждения исполнительного производства послужило постановление Чкаловского райсуда“, — следует из сообщения.
ДК уже закрывали на месяц в апреле из-за аналогичных нарушений. Внимание общественности к судьбе ДК «Химмаш» приковано с 2018 года. Местные жители выступали против планов собственника (экс-депутат заксобрания Валерий Савельев) — AVS Group — снести объект.
В мае 2019 года в мэрии заявили о договоренности обмена ДК (тогда в сделку добавили бассейн «Кристалл») с AVS на два земельных участка на пересечении улиц Стачек и Баумана на Эльмаше и на улице Инженерной на Химмаше. В ноябре 2019-го сенатор Александр Высокинский обещал, что объект передадут в муниципальную собственность, но этого так и не произошло. Однако свердловские по-прежнему заинтересованы в ДК.
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