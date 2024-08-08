Под Пермью загорелась автозаправка

Пожар произошел на автозаправке
На трассе около Перми загорелась автомобильная заправка. Очевидцы сообщают, что здание и колонки охвачены пламенем.
«Недалеко от выезда на село Фролы загорелась заправка „Экоил“. Видно открытое пламя. На месте уже находятся полицейские», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев ЧП.
В ГУ МЧС по Пермскому краю обещают прокомментировать ситуацию позже. Данных о пострадавших нет.
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