Под Пермью загорелась автозаправка

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Пожар произошел на автозаправке
Пожар произошел на автозаправке Фото:

На трассе около Перми загорелась автомобильная заправка. Очевидцы сообщают, что здание и колонки охвачены пламенем.

«Недалеко от выезда на село Фролы загорелась заправка „Экоил“. Видно открытое пламя. На месте уже находятся полицейские», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев ЧП.

В ГУ МЧС по Пермскому краю обещают прокомментировать ситуацию позже. Данных о пострадавших нет. 

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На трассе около Перми загорелась автомобильная заправка. Очевидцы сообщают, что здание и колонки охвачены пламенем. «Недалеко от выезда на село Фролы загорелась заправка „Экоил“. Видно открытое пламя. На месте уже находятся полицейские», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на очевидцев ЧП. В ГУ МЧС по Пермскому краю обещают прокомментировать ситуацию позже. Данных о пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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