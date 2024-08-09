«Все лицо в крови»: на свердловской трассе байкер насмерть снес пешехода. Фото

На Челябинском тракте байкер насмерть сбил пешехода

09 августа 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Из-за удара у мотоцикла слетела покрышка (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На Челябинском тракте вечером 9 августа 25-летний байкер насмерть сбил пешехода. Мотоциклист отделался травмами, рассказал URA.RU читатель. «Мужчина на мотоцикле сбил пешехода на Челябинском тракте. Байкер живой, у него все лицо в крови, а пешеход не дышит — умер», — сказал собеседник. Судя по фото, труп лежит посреди дороги, а проезжающие мимо автомобили объезжает его. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинском тракте вечером 9 августа 25-летний байкер насмерть сбил пешехода. Мотоциклист отделался травмами, рассказал URA.RU читатель. «Мужчина на мотоцикле сбил пешехода на Челябинском тракте. Байкер живой, у него все лицо в крови, а пешеход не дышит — умер», — сказал собеседник. Судя по фото, труп лежит посреди дороги, а проезжающие мимо автомобили объезжает его. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.