Из-за удара у мотоцикла слетела покрышка (архивное фото)
На Челябинском тракте вечером 9 августа 25-летний байкер насмерть сбил пешехода. Мотоциклист отделался травмами, рассказал URA.RU читатель.
«Мужчина на мотоцикле сбил пешехода на Челябинском тракте. Байкер живой, у него все лицо в крови, а пешеход не дышит — умер», — сказал собеседник. Судя по фото, труп лежит посреди дороги, а проезжающие мимо автомобили объезжает его.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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