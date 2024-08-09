«Все лицо в крови»: на свердловской трассе байкер насмерть снес пешехода. Фото

На Челябинском тракте байкер насмерть сбил пешехода
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Из-за удара у мотоцикла слетела покрышка (архивное фото) Фото:

На Челябинском тракте вечером 9 августа 25-летний байкер насмерть сбил пешехода. Мотоциклист отделался травмами, рассказал URA.RU читатель.

«Мужчина на мотоцикле сбил пешехода на Челябинском тракте. Байкер живой, у него все лицо в крови, а пешеход не дышит — умер», — сказал собеседник. Судя по фото, труп лежит посреди дороги, а проезжающие мимо автомобили объезжает его.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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На Челябинском тракте вечером 9 августа 25-летний байкер насмерть сбил пешехода. Мотоциклист отделался травмами, рассказал URA.RU читатель. «Мужчина на мотоцикле сбил пешехода на Челябинском тракте. Байкер живой, у него все лицо в крови, а пешеход не дышит — умер», — сказал собеседник. Судя по фото, труп лежит посреди дороги, а проезжающие мимо автомобили объезжает его. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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