В Златоусте (Челябинская область) 18-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил 10 августа руководитель Госавтоинспекции Златоуста Евгений Ярушин.
«Водитель Chevrolet Niva — 18-летний парень — погиб на месте ДТП в Златоусте у дома №114 на улице Таганайской. Его пассажир и шестеро человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Ярушин.
Авария произошла 10 августа в 12:30 в районе Кислого лога в Златоусте. Погибший водитель имел стаж вождения две недели. Остальные обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.
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В Златоусте (Челябинская область) 18-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил 10 августа руководитель Госавтоинспекции Златоуста Евгений Ярушин. «Водитель Chevrolet Niva — 18-летний парень — погиб на месте ДТП в Златоусте у дома №114 на улице Таганайской. Его пассажир и шестеро человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Ярушин. Авария произошла 10 августа в 12:30 в районе Кислого лога в Златоусте. Погибший водитель имел стаж вождения две недели. Остальные обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.