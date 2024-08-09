Парень погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Челябинской области. Фото, видео

10 августа 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) 18-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил 10 августа руководитель Госавтоинспекции Златоуста Евгений Ярушин. «Водитель Chevrolet Niva — 18-летний парень — погиб на месте ДТП в Златоусте у дома №114 на улице Таганайской. Его пассажир и шестеро человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Ярушин. Авария произошла 10 августа в 12:30 в районе Кислого лога в Златоусте. Погибший водитель имел стаж вождения две недели. Остальные обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве. Авария произошла в обед 10 августа Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Златоуста В ДТП один человек погиб, еще шесть пострадали Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции Златоуста Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) 18-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил 10 августа руководитель Госавтоинспекции Златоуста Евгений Ярушин. «Водитель Chevrolet Niva — 18-летний парень — погиб на месте ДТП в Златоусте у дома №114 на улице Таганайской. Его пассажир и шестеро человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Ярушин. Авария произошла 10 августа в 12:30 в районе Кислого лога в Златоусте. Погибший водитель имел стаж вождения две недели. Остальные обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.