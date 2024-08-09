09 августа 2024

Парень погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , полиция, гибдд, инспектор дпс
На месте происшествия работают сотрудники ДПС (архивное фото) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 18-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил 10 августа руководитель Госавтоинспекции Златоуста Евгений Ярушин.

«Водитель Chevrolet Niva — 18-летний парень — погиб на месте ДТП в Златоусте у дома №114 на улице Таганайской. Его пассажир и шестеро человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Ярушин.

Авария произошла 10 августа в 12:30 в районе Кислого лога в Златоусте. Погибший водитель имел стаж вождения две недели. Остальные обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.

Авария произошла в обед 10 августа
Авария произошла в обед 10 августа
В ДТП один человек погиб, еще шесть пострадали
В ДТП один человек погиб, еще шесть пострадали

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В Златоусте (Челябинская область) 18-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП с пассажирским автобусом. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил 10 августа руководитель Госавтоинспекции Златоуста Евгений Ярушин. «Водитель Chevrolet Niva — 18-летний парень — погиб на месте ДТП в Златоусте у дома №114 на улице Таганайской. Его пассажир и шестеро человек из автобуса получили травмы различной степени тяжести», — сообщил Ярушин. Авария произошла 10 августа в 12:30 в районе Кислого лога в Златоусте. Погибший водитель имел стаж вождения две недели. Остальные обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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