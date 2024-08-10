В Екатеринбурге подняли весь гарнизон полиции, чтоб спасти бабушек от мошенников

В Екатеринбурге подняли гарнизон и все отделы полиции для масштабного рейда по пожилым и не только жителям города из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
"Операция вызвана непрекращающимся ростом дистанционных хищений денег у населения путем обмана. Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 28 миллионов рублей", — уточнили в ведомстве.
В обходах приняли участие 15 отделов, призвали даже охрану дипломатических представительств, консульств, сотрудников на метрополитене и кинологов. Из-за количества жалоб на аферистов такие обходы полицейские еще будут устраивать.
Они предупредили пожилых людей, что им следует быть бдительными и не пускать посторонних в свой дом ни под каким предлогом. Жителям города рассказывали о распространенных схемах обмана, таких как звонки от ненастоящих силовиков, банковских работников, сотрудников сотовых операторов, «Госуслуг» и брокеров. Также обозначили риски общения в сети с незнакомцами, из-за чего недавно свердловчанка потеряла на бирже по указке онлайн-ухажера около 1,8 млн руб.
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