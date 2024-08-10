В Курскую область отправлен гуманитарный груз из ХМАО

Из ХМАО пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области отправлен груз с гуманитарной помощь. Об этом в ходе встречи с жителями Кондинского района рассказал врио губернатора округа Руслан Кухарук.
«Два часа назад от югорчан была отправлена фура с гуманитарным грузом в Курскую область. Мы присоединились и не оставили в беде», — передает корреспондент URA.RU заявление Кухарука. Отмечено, что груз выехал из Ханты-Мансийска.
Ранее власти ХМАО сообщили о подготовке пунктов временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки вооруженных сил Украины. Медики, спасатели и добровольцы Гумкорпуса готовы в любой момент выехать на помощь в приграничный регион.
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