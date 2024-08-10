10 августа 2024
09 августа 2024

В Курскую область отправлен гуманитарный груз из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фура с гуманитарным грузом для курян выехала из Ханты-Мансийска два часа назад
Фура с гуманитарным грузом для курян выехала из Ханты-Мансийска два часа назад Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Из ХМАО пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области отправлен груз с гуманитарной помощь. Об этом в ходе встречи с жителями Кондинского района рассказал врио губернатора округа Руслан Кухарук.

«Два часа назад от югорчан была отправлена фура с гуманитарным грузом в Курскую область. Мы присоединились и не оставили в беде», — передает корреспондент URA.RU заявление Кухарука. Отмечено, что груз выехал из Ханты-Мансийска.

Ранее власти ХМАО сообщили о подготовке пунктов временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки вооруженных сил Украины. Медики, спасатели и добровольцы Гумкорпуса готовы в любой момент выехать на помощь в приграничный регион.

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Из ХМАО пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Курской области отправлен груз с гуманитарной помощь. Об этом в ходе встречи с жителями Кондинского района рассказал врио губернатора округа Руслан Кухарук. «Два часа назад от югорчан была отправлена фура с гуманитарным грузом в Курскую область. Мы присоединились и не оставили в беде», — передает корреспондент URA.RU заявление Кухарука. Отмечено, что груз выехал из Ханты-Мансийска. Ранее власти ХМАО сообщили о подготовке пунктов временного размещения для жителей Курской области, пострадавших от атаки вооруженных сил Украины. Медики, спасатели и добровольцы Гумкорпуса готовы в любой момент выехать на помощь в приграничный регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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