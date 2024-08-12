Белоусов объяснил смысл спецоперации на Украине

Андрей Белоусов выступил на форуме «Армия-2024»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военная операция на Украине — это противостояние России и коллективного Запада. Такой смысл СВО озвучил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Военная операция на Украине — вооруженное противостояние России и коллективного Запада», — сказал Белоусов на открытии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. По мнению министра, противостояние это вызвано желанием США и их союзников сохранить доминирование. Белоусов уверен, что Запад пытается не допустить построения нового многополярного мира.
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