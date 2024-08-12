Белоусов объяснил смысл спецоперации на Украине

Белоусов заявил, что спецоперация — это противостояние России и Запада
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов выступил на форуме «Армия-2024» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная операция на Украине — это противостояние России и коллективного Запада. Такой смысл СВО озвучил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Военная операция на Украине — вооруженное противостояние России и коллективного Запада», — сказал Белоусов на открытии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. По мнению министра, противостояние это вызвано желанием США и их союзников сохранить доминирование. Белоусов уверен, что Запад пытается не допустить построения нового многополярного мира.

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Военная операция на Украине — это противостояние России и коллективного Запада. Такой смысл СВО озвучил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Военная операция на Украине — вооруженное противостояние России и коллективного Запада», — сказал Белоусов на открытии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке. По мнению министра, противостояние это вызвано желанием США и их союзников сохранить доминирование. Белоусов уверен, что Запад пытается не допустить построения нового многополярного мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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