12 августа 2024

В ХМАО осудят сотрудницу УФСИН, которую поймали на подлоге

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспектора будут за служебный подлог и злоупотребление полномочиями
Инспектора будут за служебный подлог и злоупотребление полномочиями Фото:

В Сургутском районе в суд направлено дело бывшей сотрудницы филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Силовики считают, что она проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ, сообщила URA.RU пресс-служба окружной прокуратуры.

«Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного, а также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания. В результате ее незаконных действий осужденный был снят с учета уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении.

Силовики считают, что инспектор стремилась искусственно завысить показатели своей работы. Теперь ее будут судить за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию.

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В Сургутском районе в суд направлено дело бывшей сотрудницы филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Силовики считают, что она проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ, сообщила URA.RU пресс-служба окружной прокуратуры. «Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного, а также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания. В результате ее незаконных действий осужденный был снят с учета уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении. Силовики считают, что инспектор стремилась искусственно завысить показатели своей работы. Теперь ее будут судить за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Ранее URA.RU сообщало, что начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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