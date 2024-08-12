В ХМАО осудят сотрудницу УФСИН, которую поймали на подлоге

В Сургутском районе в суд направлено дело бывшей сотрудницы филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Силовики считают, что она проставляла осужденному ложные отметки об отработке часов обязательных работ, сообщила URA.RU пресс-служба окружной прокуратуры.
«Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного, а также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания. В результате ее незаконных действий осужденный был снят с учета уголовно-исполнительной инспекции», — говорится в сообщении.
Силовики считают, что инспектор стремилась искусственно завысить показатели своей работы. Теперь ее будут судить за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
Ранее URA.RU сообщало, что начальника подразделения лечебного исправительного учреждения №17 УФСИН по ХМАО заподозрили в получении взяток. Силовики считают, что он проносил запрещенные вещи на режимную территорию.
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