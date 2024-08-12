12 августа 2024

В Тюмени продолжает дорожать бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин в Тюмени подорожал на несколько рублей
Бензин в Тюмени подорожал на несколько рублей Фото:

В Тюмени продолжает расти стоимость бензина. За три недели рост составил почти три рубля за топливо марки АИ-95 и рубль за АИ-92. Такие данные указаны на сервисе Fuelprices.

«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-92 — 51 рубль 80 копеек. АИ-95 — 57 рублей 11 копеек», — указано на сервисе.

В середине июля средняя стоимость топлива АИ-92 в Тюмени составляла 50 рублей 50 копеек. За литр бензина АИ-95 тюменцы в среднем отдавали 54 рубля 70 копеек.

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В Тюмени продолжает расти стоимость бензина. За три недели рост составил почти три рубля за топливо марки АИ-95 и рубль за АИ-92. Такие данные указаны на сервисе Fuelprices. «Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-92 — 51 рубль 80 копеек. АИ-95 — 57 рублей 11 копеек», — указано на сервисе. В середине июля средняя стоимость топлива АИ-92 в Тюмени составляла 50 рублей 50 копеек. За литр бензина АИ-95 тюменцы в среднем отдавали 54 рубля 70 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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