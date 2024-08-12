В Тюмени продолжает дорожать бензин

Бензин в Тюмени подорожал на несколько рублей
В Тюмени продолжает расти стоимость бензина. За три недели рост составил почти три рубля за топливо марки АИ-95 и рубль за АИ-92. Такие данные указаны на сервисе Fuelprices.
«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-92 — 51 рубль 80 копеек. АИ-95 — 57 рублей 11 копеек», — указано на сервисе.
В середине июля средняя стоимость топлива АИ-92 в Тюмени составляла 50 рублей 50 копеек. За литр бензина АИ-95 тюменцы в среднем отдавали 54 рубля 70 копеек.
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