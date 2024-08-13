Россия не согласилась с заключением МАГАТЭ по повреждениям на ЗАЭС

13 августа 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ заявило, что пожар на башне градирни ЗАЭС не повлиял на ядерную безопасность страны Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия не согласилась с заявлением гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по занижению значимости повреждений на Запорожской АЭС. Об этом сообщил и. о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов. «Между тем с технической точки зрения считаем необоснованным занижение значимости в заявлении гендиректора МАГАТЭ градирен для безопасной работы станции», — сказал Устинов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что необходимые разъяснения о значении градирен для безопасности ЗАЭС уже были предоставлены гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. По словам Устинова, на данный момент МАГАТЭ дало лишь техническую оценку ситуации после пожара на башне градирни ЗАЭС. При этом, по информации агентства по атомной энергии, пожар на башне не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку градирни не находится в эксплуатации, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не согласилась с заявлением гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по занижению значимости повреждений на Запорожской АЭС. Об этом сообщил и. о. постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов. «Между тем с технической точки зрения считаем необоснованным занижение значимости в заявлении гендиректора МАГАТЭ градирен для безопасной работы станции», — сказал Устинов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что необходимые разъяснения о значении градирен для безопасности ЗАЭС уже были предоставлены гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым. По словам Устинова, на данный момент МАГАТЭ дало лишь техническую оценку ситуации после пожара на башне градирни ЗАЭС. При этом, по информации агентства по атомной энергии, пожар на башне не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку градирни не находится в эксплуатации, пишет RT.