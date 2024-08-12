Лидер «Руки вверх» Сергей Жуков выступит с концертами в ХМАО

Лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков приедет с гастролями в ХМАО. Певец выступит с концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске в ноябре. Информация об этом размещена на сайте артиста.
«Тур „Руки вверх!“ 2024. Ближайшие выступления: Ханты-Мансийск, Сургут», — следует из афиши.
Также жителей округа ждут осенью гастроли других известных музыкантов. Среди них, например, концерт Ларисы Долиной в Сургуте. А в Нижневартовске выступит панк-группа «Тайна театра», созданная в память о лидере «КиШ» Михаилу Горшеневу.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на День нефтяника выступит «Хор Турецкого». Концерты состоятся в пяти городах округа.
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