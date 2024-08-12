12 августа 2024

Лидер «Руки вверх» Сергей Жуков выступит с концертами в ХМАО

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Сергей Жуков приедет с гастролями в ХМАО в ноябре
Сергей Жуков приедет с гастролями в ХМАО в ноябре Фото:

Лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков приедет с гастролями в ХМАО. Певец выступит с концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске в ноябре. Информация об этом размещена на сайте артиста.

«Тур „Руки вверх!“ 2024. Ближайшие выступления: Ханты-Мансийск, Сургут», — следует из афиши.

Также жителей округа ждут осенью гастроли других известных музыкантов. Среди них, например, концерт Ларисы Долиной в Сургуте. А в Нижневартовске выступит панк-группа «Тайна театра», созданная в память о лидере «КиШ» Михаилу Горшеневу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на День нефтяника выступит «Хор Турецкого». Концерты состоятся в пяти городах округа.

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Лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков приедет с гастролями в ХМАО. Певец выступит с концертами в Сургуте и Ханты-Мансийске в ноябре. Информация об этом размещена на сайте артиста. «Тур „Руки вверх!“ 2024. Ближайшие выступления: Ханты-Мансийск, Сургут», — следует из афиши. Также жителей округа ждут осенью гастроли других известных музыкантов. Среди них, например, концерт Ларисы Долиной в Сургуте. А в Нижневартовске выступит панк-группа «Тайна театра», созданная в память о лидере «КиШ» Михаилу Горшеневу. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на День нефтяника выступит «Хор Турецкого». Концерты состоятся в пяти городах округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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