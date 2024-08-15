Патрушев: НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море

16 августа 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев притупил к нейтрализации внешних угроз на море Фото: Вадим Ахметов © URA.RU НАТО готовится нарастить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. «Запад активно реализуют стратегию сковывания нашей страны на Черном море. В НАТО готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре», — сообщил Патрушев в интервью «Известиям». По его словам, США и их союзники игнорируют международные договоренности. Как председателю Морской коллегии РФ ему предстоит актуализировать ряд документов с учетом нейтрализации внешних угроз. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Ее главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. В состав Морской коллегии также войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО готовится нарастить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. «Запад активно реализуют стратегию сковывания нашей страны на Черном море. В НАТО готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре», — сообщил Патрушев в интервью «Известиям». По его словам, США и их союзники игнорируют международные договоренности. Как председателю Морской коллегии РФ ему предстоит актуализировать ряд документов с учетом нейтрализации внешних угроз. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Ее главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. В состав Морской коллегии также войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, пишет «Национальная служба новостей».