15 августа 2024

Патрушев: НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на заводе КОНАР. Челябинск, патрушев николай
Николай Патрушев притупил к нейтрализации внешних угроз на море Фото:

НАТО готовится нарастить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

«Запад активно реализуют стратегию сковывания нашей страны на Черном море. В НАТО готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре», — сообщил Патрушев в интервью «Известиям».

По его словам, США и их союзники игнорируют международные договоренности. Как председателю Морской коллегии РФ ему предстоит актуализировать ряд документов с учетом нейтрализации внешних угроз.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Ее главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. В состав Морской коллегии также войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, пишет «Национальная служба новостей».

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НАТО готовится нарастить свое присутствие в Черном море. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. «Запад активно реализуют стратегию сковывания нашей страны на Черном море. В НАТО готовятся нарастить свое присутствие в нарушение конвенции Монтре», — сообщил Патрушев в интервью «Известиям». По его словам, США и их союзники игнорируют международные договоренности. Как председателю Морской коллегии РФ ему предстоит актуализировать ряд документов с учетом нейтрализации внешних угроз. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии России. Ее главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. В состав Морской коллегии также войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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