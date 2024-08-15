15 августа 2024

Семейную ипотеку на квартиры челябинцы в июле оформили на 90 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем челябинцы брали ипотеку на 4,3 миллиона рублей
В среднем челябинцы брали ипотеку на 4,3 миллиона рублей Фото:

В Челябинской области в июле горожане оформили семейную ипотеку почти на 90 миллионов рублей. По госпрограмме челябинцы покупали чаще всего квартиры. Средний чек составил 4,3 миллиона рублей. Покупательский спрос в сторону данного вида ипотеки сместился из-за завершения универсальной льготной программы и высоких рыночных ставок, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«По итогам первого месяца работы семейной ипотеки с господдержкой жители Челябинской области получили ее в ВТБ почти на 90 миллионов рублей. С уходом универсальной господдержки ценность „семейной“ ипотеки для челябинцев выросла», — сообщили в пресс-службе.

По прогнозам специалистов, из-за повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки, а также отмены льготной программы под 8% годовых для новостроек, доля «семейной» госпрограммы в выдачах продолжит расти. Оформить «новую» семейную ипотеку под 6% годовых могут жители России, воспитывающие одного ребенка в возрасте до шести лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида.

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В Челябинской области в июле горожане оформили семейную ипотеку почти на 90 миллионов рублей. По госпрограмме челябинцы покупали чаще всего квартиры. Средний чек составил 4,3 миллиона рублей. Покупательский спрос в сторону данного вида ипотеки сместился из-за завершения универсальной льготной программы и высоких рыночных ставок, сообщили в пресс-службе ВТБ. «По итогам первого месяца работы семейной ипотеки с господдержкой жители Челябинской области получили ее в ВТБ почти на 90 миллионов рублей. С уходом универсальной господдержки ценность „семейной“ ипотеки для челябинцев выросла», — сообщили в пресс-службе. По прогнозам специалистов, из-за повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки, а также отмены льготной программы под 8% годовых для новостроек, доля «семейной» госпрограммы в выдачах продолжит расти. Оформить «новую» семейную ипотеку под 6% годовых могут жители России, воспитывающие одного ребенка в возрасте до шести лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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