Челябинские велосипеды начали поставлять в Беларусь

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На челябинских велосипедах теперь катаются в Беларуси
На челябинских велосипедах теперь катаются в Беларуси Фото:

Велосипеды челябинского производства начали поставлять в Беларусь. Как URA.RU рассказал директор компании-изготовителя «Галеон трейд» Антон Миронов, в год челябинцы выпускают до 30 тысяч велосипедов.

«Наша продукция представлена во всех регионах России. Начали осваивать рынок соседней Беларуси», — сообщил URA.RU Миронов.

В Челябинске работает конструкторское бюро. Местные инженеры разрабатывают концепции велосипедов, их дизайн и ищут заводы, готовые выполнить по чертежам комплектующие и собрать изделие. Товар производят в основном в Китае, поставляя его в Челябинск на склад.

Велосипеды челябинцы выпускают в трех ценовых категориях. Стоимость изделий составляет от 10 до 250 тысяч рублей. Рамы наиболее дорогих велосипедов сделаны из карбона. Вдохновляются инженеры идеями, которые им дарят нейросети. В процессе разработки конструкция дорабатывается.

Вся семья Миронова к велоспорту имеет прямое отношение. Тети и родители в разные годы завоевывали чемпионские титулы. В настоящий момент компания регулярно проводит велофестивали в разных городах России.

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Велосипеды челябинского производства начали поставлять в Беларусь. Как URA.RU рассказал директор компании-изготовителя «Галеон трейд» Антон Миронов, в год челябинцы выпускают до 30 тысяч велосипедов. «Наша продукция представлена во всех регионах России. Начали осваивать рынок соседней Беларуси», — сообщил URA.RU Миронов. В Челябинске работает конструкторское бюро. Местные инженеры разрабатывают концепции велосипедов, их дизайн и ищут заводы, готовые выполнить по чертежам комплектующие и собрать изделие. Товар производят в основном в Китае, поставляя его в Челябинск на склад. Велосипеды челябинцы выпускают в трех ценовых категориях. Стоимость изделий составляет от 10 до 250 тысяч рублей. Рамы наиболее дорогих велосипедов сделаны из карбона. Вдохновляются инженеры идеями, которые им дарят нейросети. В процессе разработки конструкция дорабатывается. Вся семья Миронова к велоспорту имеет прямое отношение. Тети и родители в разные годы завоевывали чемпионские титулы. В настоящий момент компания регулярно проводит велофестивали в разных городах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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