Челябинские велосипеды начали поставлять в Беларусь

Велосипеды челябинского производства начали поставлять в Беларусь. Как URA.RU рассказал директор компании-изготовителя «Галеон трейд» Антон Миронов, в год челябинцы выпускают до 30 тысяч велосипедов.
«Наша продукция представлена во всех регионах России. Начали осваивать рынок соседней Беларуси», — сообщил URA.RU Миронов.
В Челябинске работает конструкторское бюро. Местные инженеры разрабатывают концепции велосипедов, их дизайн и ищут заводы, готовые выполнить по чертежам комплектующие и собрать изделие. Товар производят в основном в Китае, поставляя его в Челябинск на склад.
Велосипеды челябинцы выпускают в трех ценовых категориях. Стоимость изделий составляет от 10 до 250 тысяч рублей. Рамы наиболее дорогих велосипедов сделаны из карбона. Вдохновляются инженеры идеями, которые им дарят нейросети. В процессе разработки конструкция дорабатывается.
Вся семья Миронова к велоспорту имеет прямое отношение. Тети и родители в разные годы завоевывали чемпионские титулы. В настоящий момент компания регулярно проводит велофестивали в разных городах России.
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