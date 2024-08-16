В конце лета челябинцы стали чаще искать нянь

Челябинцы стали чаще делегировать присмотр и уход за детьми специалистам Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии начала учебного года в Челябинске вырос спрос на нянь. Согласно данным опроса, в августе 2024 года интерес челябинцев к услугам таких специалистов резко увеличился.

«Челябинцы стали чаще делегировать присмотр и уход за детьми специалистам. В августе 2024 года интерес к услугам нянь вырос на 66% по сравнению с декабрем 2023», — заявляют аналитики «Авито Услуг».

Специалисты онлайн-платформы отмечают, что летом вопрос поиска няни, как правило, не стоит остро — дети находятся под присмотром бабушек на дачах, проводят время в летних городских и загородных лагерях. Но даже при этом почти половина челябинцев (48%) планировали пользоваться услугами нянь в летние месяцы.

В сентябре дети пойдут в школу, а значит, их нужно забирать после уроков, сопровождать на секции и дополнительные занятия. В начале августа многие родители начали искать исполнителей, которые готовы взять на себя эти задачи, добавляют аналитики.