16 августа 2024

В конце лета челябинцы стали чаще искать нянь

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, женщина с коляской, детская площадка
Челябинцы стали чаще делегировать присмотр и уход за детьми специалистам Фото:

В преддверии начала учебного года в Челябинске вырос спрос на нянь. Согласно данным опроса, в августе 2024 года интерес челябинцев к услугам таких специалистов резко увеличился.

«Челябинцы стали чаще делегировать присмотр и уход за детьми специалистам. В августе 2024 года интерес к услугам нянь вырос на 66% по сравнению с декабрем 2023», — заявляют аналитики «Авито Услуг».

Специалисты онлайн-платформы отмечают, что летом вопрос поиска няни, как правило, не стоит остро — дети находятся под присмотром бабушек на дачах, проводят время в летних городских и загородных лагерях. Но даже при этом почти половина челябинцев (48%) планировали пользоваться услугами нянь в летние месяцы.

В сентябре дети пойдут в школу, а значит, их нужно забирать после уроков, сопровождать на секции и дополнительные занятия. В начале августа многие родители начали искать исполнителей, которые готовы взять на себя эти задачи, добавляют аналитики.

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В преддверии начала учебного года в Челябинске вырос спрос на нянь. Согласно данным опроса, в августе 2024 года интерес челябинцев к услугам таких специалистов резко увеличился. «Челябинцы стали чаще делегировать присмотр и уход за детьми специалистам. В августе 2024 года интерес к услугам нянь вырос на 66% по сравнению с декабрем 2023», — заявляют аналитики «Авито Услуг». Специалисты онлайн-платформы отмечают, что летом вопрос поиска няни, как правило, не стоит остро — дети находятся под присмотром бабушек на дачах, проводят время в летних городских и загородных лагерях. Но даже при этом почти половина челябинцев (48%) планировали пользоваться услугами нянь в летние месяцы. В сентябре дети пойдут в школу, а значит, их нужно забирать после уроков, сопровождать на секции и дополнительные занятия. В начале августа многие родители начали искать исполнителей, которые готовы взять на себя эти задачи, добавляют аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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