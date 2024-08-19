Стилист рассказала, как ни в коем случае не стоит одеваться осенью 2024 года

Стилист Гарина: между телом и вещью обязательно должен быть воздух
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Выставка Александра Васильева "Мода в пути" на железнодорожном вокзале. Екатеринбург, выставка, витрина, маникен, выставка александра васильева, мода в пути
Этой осенью не стоит носить неактуальные головные уборы Фото:

Этой осенью не стоит надевать облегающие вещи, между телом и одеждой должен быть воздух. Об этом рассказала имидж-стилист из Ярославской области Ольга Гарина.

«Совсем не значит, что нам нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире или, наоборот, узкий верх и широкий низ», — поделилась Гарина с «76.ru».

По ее словам, этой осенью не стоит носить неактуальные головные уборы, по типу шапочек в облипку без подворота или шапочек «петушки». Также не желательно накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев, потому что это давно уже является антитрендом. А если говорить про подбор колготок, то не стоит сочетать бежевый цвет с черными ботинками. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Также в этом сезоне не надо избегать яркие цвета, ведь лучше быть яркой и стильной, чем блеклой и незаметной, резюмировала Гарина.

А как предпочитают одеваться екатеринбуржцы, отмечала ранее стилист и аналитик моды Наталья Семенова на круглом столе «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра». Уральцы предпочитают прямоугольные формы в одежде и ткань, похожую по текстуре на бетон, поэтому на осень можно присмотреть пальто с широкими плечами или плащи оверсайз.

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Этой осенью не стоит надевать облегающие вещи, между телом и одеждой должен быть воздух. Об этом рассказала имидж-стилист из Ярославской области Ольга Гарина. «Совсем не значит, что нам нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире или, наоборот, узкий верх и широкий низ», — поделилась Гарина с «76.ru». По ее словам, этой осенью не стоит носить неактуальные головные уборы, по типу шапочек в облипку без подворота или шапочек «петушки». Также не желательно накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев, потому что это давно уже является антитрендом. А если говорить про подбор колготок, то не стоит сочетать бежевый цвет с черными ботинками. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Также в этом сезоне не надо избегать яркие цвета, ведь лучше быть яркой и стильной, чем блеклой и незаметной, резюмировала Гарина. А как предпочитают одеваться екатеринбуржцы, отмечала ранее стилист и аналитик моды Наталья Семенова на круглом столе «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра». Уральцы предпочитают прямоугольные формы в одежде и ткань, похожую по текстуре на бетон, поэтому на осень можно присмотреть пальто с широкими плечами или плащи оверсайз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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