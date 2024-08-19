Стилист рассказала, как ни в коем случае не стоит одеваться осенью 2024 года

Стилист Гарина: между телом и вещью обязательно должен быть воздух

19 августа 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Этой осенью не стоит носить неактуальные головные уборы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Этой осенью не стоит надевать облегающие вещи, между телом и одеждой должен быть воздух. Об этом рассказала имидж-стилист из Ярославской области Ольга Гарина. «Совсем не значит, что нам нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире или, наоборот, узкий верх и широкий низ», — поделилась Гарина с «76.ru». По ее словам, этой осенью не стоит носить неактуальные головные уборы, по типу шапочек в облипку без подворота или шапочек «петушки». Также не желательно накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев, потому что это давно уже является антитрендом. А если говорить про подбор колготок, то не стоит сочетать бежевый цвет с черными ботинками. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Также в этом сезоне не надо избегать яркие цвета, ведь лучше быть яркой и стильной, чем блеклой и незаметной, резюмировала Гарина. А как предпочитают одеваться екатеринбуржцы, отмечала ранее стилист и аналитик моды Наталья Семенова на круглом столе «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра». Уральцы предпочитают прямоугольные формы в одежде и ткань, похожую по текстуре на бетон, поэтому на осень можно присмотреть пальто с широкими плечами или плащи оверсайз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Этой осенью не стоит надевать облегающие вещи, между телом и одеждой должен быть воздух. Об этом рассказала имидж-стилист из Ярославской области Ольга Гарина. «Совсем не значит, что нам нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире или, наоборот, узкий верх и широкий низ», — поделилась Гарина с «76.ru». По ее словам, этой осенью не стоит носить неактуальные головные уборы, по типу шапочек в облипку без подворота или шапочек «петушки». Также не желательно накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев, потому что это давно уже является антитрендом. А если говорить про подбор колготок, то не стоит сочетать бежевый цвет с черными ботинками. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Также в этом сезоне не надо избегать яркие цвета, ведь лучше быть яркой и стильной, чем блеклой и незаметной, резюмировала Гарина. А как предпочитают одеваться екатеринбуржцы, отмечала ранее стилист и аналитик моды Наталья Семенова на круглом столе «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра». Уральцы предпочитают прямоугольные формы в одежде и ткань, похожую по текстуре на бетон, поэтому на осень можно присмотреть пальто с широкими плечами или плащи оверсайз.