Челябинцев приглашают на бесплатные тренировки по баскетболу

Челябинцы всех возрастов могут посещать бесплатные занятия по баскетболу в парке Дружбы. Тренировки проводятся по будням и открыты для всех желающих старше 10 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Это отличная возможность улучшить физическую форму и научиться новому, не зависимо от уровня подготовки», — уточнили в пресс-службе мэрии. Занятия проходят под руководством опытного тренера Даниила Сергеевича Игнатюка, мастера спорта Казахстана.
Тренировки по баскетболу и ОФП подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Занятия проходят на баскетбольной площадке парка Дружбы, рядом с Чоппа, 10, с понедельника по пятницу в 14:00.
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