19 августа 2024

Челябинцев приглашают на бесплатные тренировки по баскетболу

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Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, корзина, мяч, гол, спорт, игра
Бесплатные занятия доступны для всех возрастов Фото:

Челябинцы всех возрастов могут посещать бесплатные занятия по баскетболу в парке Дружбы. Тренировки проводятся по будням и открыты для всех желающих старше 10 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Это отличная возможность улучшить физическую форму и научиться новому, не зависимо от уровня подготовки», — уточнили в пресс-службе мэрии. Занятия проходят под руководством опытного тренера Даниила Сергеевича Игнатюка, мастера спорта Казахстана.

Тренировки по баскетболу и ОФП подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Занятия проходят на баскетбольной площадке парка Дружбы, рядом с Чоппа, 10, с понедельника по пятницу в 14:00.

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Челябинцы всех возрастов могут посещать бесплатные занятия по баскетболу в парке Дружбы. Тренировки проводятся по будням и открыты для всех желающих старше 10 лет, сообщили в пресс-службе администрации города. «Это отличная возможность улучшить физическую форму и научиться новому, не зависимо от уровня подготовки», — уточнили в пресс-службе мэрии. Занятия проходят под руководством опытного тренера Даниила Сергеевича Игнатюка, мастера спорта Казахстана. Тренировки по баскетболу и ОФП подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Занятия проходят на баскетбольной площадке парка Дружбы, рядом с Чоппа, 10, с понедельника по пятницу в 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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