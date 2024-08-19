Президент Чехии Павел: НАТО может принять Украину без возвращения ею территорий

20 августа 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

В Чехии допустили вступлении Украины в НАТО Фото: Василий Заболотных © URA.RU Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о возможности вступления Украины в НАТО без полного контроля над своей территорией. Об этом он заявил в интервью с чешским изданием Novinky. «Украина сможет стать частью Североатлантического альянса без восстановления контроля над всей территорией», — отметил Павел обсуждая условия возможного присоединения страны к НАТО. Он также подчеркнул, что Украина сможет присоединиться к альянсу. Это может произойти после того, как обе стороны конфликта придут к пониманию, что его продолжение невозможно, считает Павел. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может быстро выполнить необходимые условия для вступления в НАТО. В 2023 году в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран. В июле 2024 года более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. В Кремле не раз заявляли, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о возможности вступления Украины в НАТО без полного контроля над своей территорией. Об этом он заявил в интервью с чешским изданием Novinky. «Украина сможет стать частью Североатлантического альянса без восстановления контроля над всей территорией», — отметил Павел обсуждая условия возможного присоединения страны к НАТО. Он также подчеркнул, что Украина сможет присоединиться к альянсу. Это может произойти после того, как обе стороны конфликта придут к пониманию, что его продолжение невозможно, считает Павел. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может быстро выполнить необходимые условия для вступления в НАТО. В 2023 году в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран. В июле 2024 года более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. В Кремле не раз заявляли, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в НАТО.