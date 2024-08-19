19 августа 2024

Президент Чехии Павел: НАТО может принять Украину без возвращения ею территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото. Пермь., флаг украины
В Чехии допустили вступлении Украины в НАТО Фото:

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о возможности вступления Украины в НАТО без полного контроля над своей территорией. Об этом он заявил в интервью с чешским изданием Novinky.

«Украина сможет стать частью Североатлантического альянса без восстановления контроля над всей территорией», — отметил Павел обсуждая условия возможного присоединения страны к НАТО. Он также подчеркнул, что Украина сможет присоединиться к альянсу. Это может произойти после того, как обе стороны конфликта придут к пониманию, что его продолжение невозможно, считает Павел.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может быстро выполнить необходимые условия для вступления в НАТО. В 2023 году в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран. В июле 2024 года более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. В Кремле не раз заявляли, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в НАТО.

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Президент Чехии Петр Павел выразил мнение о возможности вступления Украины в НАТО без полного контроля над своей территорией. Об этом он заявил в интервью с чешским изданием Novinky. «Украина сможет стать частью Североатлантического альянса без восстановления контроля над всей территорией», — отметил Павел обсуждая условия возможного присоединения страны к НАТО. Он также подчеркнул, что Украина сможет присоединиться к альянсу. Это может произойти после того, как обе стороны конфликта придут к пониманию, что его продолжение невозможно, считает Павел. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может быстро выполнить необходимые условия для вступления в НАТО. В 2023 году в офисе украинского лидера Владимира Зеленского заявили, что заявку Украины в НАТО поддержали 20 стран. В июле 2024 года более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. В Кремле не раз заявляли, что вопрос безопасности России исключает членство Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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