Правительство одобрило проект о списании долгов участников СВО

Правительственная комиссия одобрила законопроект о списании кредитов и долгов по жилищно-коммунальному хозяйству для участников СВО и их семей. Об этом сообщил источник в правительстве.
«Одобрен», — сказал источник РИА Новости. Законопроект направлен на дополнительную поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей. Он предполагает меры из перечня оснований для прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору, а также списание кредитных обязательств и долгов по ЖКХ в случаях получения государственных наград, гибели или завершения службы.
Законопроект также включает меры по прекращению исполнительных производств против военнослужащих, связанных с требованиями организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это касается ситуаций, связанных с гибелью военнослужащих в период СВО или вследствие полученных травм и заболеваний, а также после награждения или увольнения с военной службы. Законопроект также включает положение, освобождающее военных от оплаты исполнительского сбора, если те не погасили долг вовремя.
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