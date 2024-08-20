Правительство одобрило проект о списании долгов участников СВО

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Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО
Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительственная комиссия одобрила законопроект о списании кредитов и долгов по жилищно-коммунальному хозяйству для участников СВО и их семей. Об этом сообщил источник в правительстве.

«Одобрен», — сказал источник РИА Новости. Законопроект направлен на дополнительную поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей. Он предполагает меры из перечня оснований для прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору, а также списание кредитных обязательств и долгов по ЖКХ в случаях получения государственных наград, гибели или завершения службы.

Законопроект также включает меры по прекращению исполнительных производств против военнослужащих, связанных с требованиями организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это касается ситуаций, связанных с гибелью военнослужащих в период СВО или вследствие полученных травм и заболеваний, а также после награждения или увольнения с военной службы. Законопроект также включает положение, освобождающее военных от оплаты исполнительского сбора, если те не погасили долг вовремя.

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Правительственная комиссия одобрила законопроект о списании кредитов и долгов по жилищно-коммунальному хозяйству для участников СВО и их семей. Об этом сообщил источник в правительстве. «Одобрен», — сказал источник РИА Новости. Законопроект направлен на дополнительную поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей. Он предполагает меры из перечня оснований для прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору, а также списание кредитных обязательств и долгов по ЖКХ в случаях получения государственных наград, гибели или завершения службы. Законопроект также включает меры по прекращению исполнительных производств против военнослужащих, связанных с требованиями организаций топливно-энергетического комплекса и (или) сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это касается ситуаций, связанных с гибелью военнослужащих в период СВО или вследствие полученных травм и заболеваний, а также после награждения или увольнения с военной службы. Законопроект также включает положение, освобождающее военных от оплаты исполнительского сбора, если те не погасили долг вовремя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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