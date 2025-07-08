Пулково вернулся к штатной работе

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В Пулково осталось восемь задержанных рейсов
В Пулково осталось восемь задержанных рейсов Фото:

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вернулся к нормальной работе после серии задержек рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе. На 08 июня осталось 8 задержанных рейсов, о переносе которых сообщалось ранее», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Также там подтвердили, что все запланированные на 7 июля вылеты были осуществлены в соответствии с расписанием.

Ранее, с 6 июля в Пулково действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к задержке более 100 рейсов и отмене 20 из них. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и полностью сняты только в ночь на 7 июля. Аналогичные меры уже применялись в аэропорту в начале месяца, тогда также фиксировались массовые задержки рейсов.

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вернулся к нормальной работе после серии задержек рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. «Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе. На 08 июня осталось 8 задержанных рейсов, о переносе которых сообщалось ранее», — сообщила пресс-служба аэропорта в telegram-канале. Также там подтвердили, что все запланированные на 7 июля вылеты были осуществлены в соответствии с расписанием. Ранее, с 6 июля в Пулково действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к задержке более 100 рейсов и отмене 20 из них. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов и полностью сняты только в ночь на 7 июля. Аналогичные меры уже применялись в аэропорту в начале месяца, тогда также фиксировались массовые задержки рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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