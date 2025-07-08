Аномальная жара накроет европейскую часть России: прогноз погоды на неделю

Аномальная жара в ближайшие дни охватит почти всю европейскую часть России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в нескольких регионах уже объявлено штормовое предупреждение о сильной жаре. Где в России тепло — в материале URA.RU
Прогноз от Вильфанда
Почти на всей европейской территории России держится аномально жаркая погода, заявил синоптик. «В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов», — сообщил Вильфанд, по его словам, в Калужской, Тульской областях — до +36...+37 градусов.
По его словам, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях температура воздуха поднимется до 40 градусов. Этот показатель превышает многолетние климатические нормы на 4-5 градусов. В то же время для Северо-Западного федерального округа (Карелия, Ленинградская, Новгородская и Псковская области) прогнозируются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду при температуре 20...+22 градуса.
Ростовская область
На предстоящей неделе в Ростове-на-Дону ожидается жаркая погода. Дневные температуры будут колебаться от +35 до +39 градусов. Пик жары прогнозируется в воскресенье.
Ночью столбики термометров покажут +23...+25 градусов. Ветер будет умеренным, 3-14 метров в секунду, преимущественно восточного направления. Осадков не ожидается, что характерно для этого времени года.
Воронежская область
Воронежская область также попадет под влияние жаркого антициклона. В течение всей недели дневные температуры составят +32...+34 градусов. Ночью будет прохладнее: +20...+22 градусов. Ветер северо-восточный, 3-11 метров в секунду. Осадков не предвидится.
Москва и Московская область
Аномальная жара в Москве и Московской области может побить рекорд 1996 года. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в период, с 8 по 10 июля, температура воздуха составит +28...+30 градусов днем.
В пятницу, 11 июля, ожидается переменная облачность. В конце недели температура продолжит оставаться высокой: до +35 градусов днем, ночью — +17...+20 градусов.
Свердловская область
В Свердловской области в ближайшее время ожидается прохождение атмосферного фронта, что приведет к кратковременным осадкам. Вместе с тем синоптик Алексей Пулин отмечает, что температура воздуха повысится и приблизится к отметке +30 градусов. В южной части возможны дожди, преимущественно кратковременные, с локальными грозами.
В Екатеринбурге 8 июля ожидается переменная облачность с дождями. Температура днем будет +24, а ближе к вечеру опустится до +12 градусов. Самым жарким днем недели станет среда — 10 июля — температура воздуха достигнет отметки в +27 градусов.
Волгоградская область
Волгоград ожидает особенно жаркая неделя. Уже в четверг-пятницу температура поднимется до +36...+37 градусов, а в выходные достигнет +38°C. Ночью будет +19...+25. Ветер юго-восточный, 3-12 метров в секунду. Осадков не прогнозируется, сохранится сухая и жаркая погода.
Белгородская область
Белгородская область станет одним из самых жарких регионов — днем +32...+35 градусов, ночью +20...+23 градусов. Во второй половине недели возможны кратковременные дожди с количеством осадков до 0,3 миллиметров. Ветер переменный, 4-13 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду в середине недели.
Липецкая область
В Липецке температурный режим будет немного мягче — днем +30...+34 градусов, ночью +18...+22 градусов. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-12 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Тамбовская область
Тамбовская область порадует относительно комфортной для июля погодой. Дневные температуры +29...+34 градусов, ночные +17...+22 градусов. Ветер южный и юго-восточный, 3-11 метров в секунду. Осадков не предвидится, сохранится сухая и ясная погода.
Ставропольский край
Ставропольский край встретит неделю сильным ветром до 18 метров в секунду в первые дни. Температура воздуха днем +31...+36 градусов, ночью +19...+23 градусов. Ветер восточный, 3-18 метров в секунду, с постепенным ослаблением к концу недели.
Астраханская область
Астраханскую область ожидает экстремально жаркая неделя. Пик температуры придется на четверг-пятницу, когда столбики термометров достигнут +38 градусов. В остальные дни будет держаться от +33...+37 градусов. Ночью относительно прохладно: +19...+23 градусов.
Ветер восточный и юго-восточный, 4-15 метров в секунду. Наиболее сильные порывы до 15 метров в секунду ожидаются в четверг. Осадки на неделе не ожидаются.
Краснодарский край
В Краснодаре установится типичная для июля жаркая погода. Температурный максимум ожидается в субботу (+38 градусов), минимальные значения — во вторник и среду (+34...+35 градусов). Ночью будет +20...+22 градусов.
Ветер слабый и переменный, 3-5 метров в секунду. Преимущественно ясная погода. Возможны кратковременные дожди с осадками до 0,2 миллиметров.
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