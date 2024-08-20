20 августа 2024

В Тюменской области откроют четырехзвездочную гостиницу со SPA-центром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гостиницу откроют к 2027 году
Гостиницу откроют к 2027 году Фото:

В Тобольске (Тюменская область) приступили к строительству четырехзвездочного отеля на 120 номеров. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, на территории гостиницы также появится SPA-центр.

«На объекте начался нулевой цикл строительства: проводятся земляные работы, идет выравнивание участка и планирование площадок. Многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром планируют построить до конца 2027 года», — сообщили в инфоцентре.

База отдыха расположится в Нижнем посаде. Строительством занимается компания «София-Инвест». Объем инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) приступили к строительству четырехзвездочного отеля на 120 номеров. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, на территории гостиницы также появится SPA-центр. «На объекте начался нулевой цикл строительства: проводятся земляные работы, идет выравнивание участка и планирование площадок. Многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром планируют построить до конца 2027 года», — сообщили в инфоцентре. База отдыха расположится в Нижнем посаде. Строительством занимается компания «София-Инвест». Объем инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...