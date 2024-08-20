В Тюменской области откроют четырехзвездочную гостиницу со SPA-центром

В Тобольске (Тюменская область) приступили к строительству четырехзвездочного отеля на 120 номеров. Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, на территории гостиницы также появится SPA-центр.
«На объекте начался нулевой цикл строительства: проводятся земляные работы, идет выравнивание участка и планирование площадок. Многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром планируют построить до конца 2027 года», — сообщили в инфоцентре.
База отдыха расположится в Нижнем посаде. Строительством занимается компания «София-Инвест». Объем инвестиций в проект составит около двух миллиардов рублей.
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