Захарова опровергла заявления ФРГ об обмене данными по «Северным потокам» с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления ФРГ об обмене информацией с Россией по терактам на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». На брифинге на телеканале «Россия 24» она указала на несоответствие утверждений главы МИД ФРГ Себастиана Фишера реальной картине взаимодействия между странами.
«На протяжении почти двух лет на все запросы российских компетентных органов по поводу подрыва 'Северных потоков' германская сторона отвечает исключительно пустыми отписками, отговорками», — подчеркнула Захарова. Она также добавив, что ни один документ, полученный от Германии, не содержит фактологической информации.
Ранее глава МИД ФРГ Себастиан Фишер заявлял, что Берлин якобы обменивается с РФ информацией по терактам на СП-1 и СП-2. Россия призвала Германию представить ООН данные по «Северным потокам». По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, при расследовании у ФРГ был только один вывод: газопровод был взорван. Такие данные вызывают сомнения, подчеркнул Полянский.
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