Жители Чусового обратились к Махонину из-за закрытия детского сада

22 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Жители Чусового просят губернатора помочь местной администрации найти деньги на ремонт детского сада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Чусовом Пермского края инициативная группа родителей, чьи дети посещают детский сад «Наукоград» обратилась к губернатору Дмитрию Махонину. Они опасаются закрытия дошкольного учреждения и просят главу региона вмешаться в ситуацию. В обращении (имеется в распоряжении URA.RU) говорится, что детсад закрывают из-за нарушений противопожарных норм. На их устранение, по словам обратившихся, у администрации города нет денег. «Четвертый корпус детского сада начал работать с 21 августа. С сентября будет открыт только первый этаж, второй закрывают. То есть наш корпус „теряет“ пять полных групп детей. Во многих семьях по двое-трое детей. Их необходимо будет водить в разные корпуса либо переводить в другие детсады. Дмитрий Николаевич, просим вас о содействии в решении затянувшейся проблемы. Мы категорически против закрытия второго этажа детсада и просим вас разобраться в проблеме», — говорится в обращении. Нарушения в детском саду были выявлены еще в 2022 году. В ходе проверки, проведенной сотрудниками МЧС, было выявлено, что эвакуационные выходы и лестницы детсада не соответствуют нормам противопожарной безопасности. В том же году детсад грозили закрыть, однако родители обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство дало срок на устранение нарушений, но ремонт в образовательном учреждении не проведен до сих пор. Сейчас, по словам авторов обращения, разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт эвакуационных лестниц. После чего будут определены источник финансирования и сроки поведения ремонта. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чусовского городского округа, ответ в мэрии обещали подготовить в ближайшее время. Ранее обращение к губернатору направили родители учащихся пермского колледжа «Оникс» и Дягилевской гимназии. Пермяки выразили недовольство реорганизацией образовательных учреждений и попросили главу региона вмешаться в ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чусовом Пермского края инициативная группа родителей, чьи дети посещают детский сад «Наукоград» обратилась к губернатору Дмитрию Махонину. Они опасаются закрытия дошкольного учреждения и просят главу региона вмешаться в ситуацию. В обращении (имеется в распоряжении URA.RU) говорится, что детсад закрывают из-за нарушений противопожарных норм. На их устранение, по словам обратившихся, у администрации города нет денег. «Четвертый корпус детского сада начал работать с 21 августа. С сентября будет открыт только первый этаж, второй закрывают. То есть наш корпус „теряет“ пять полных групп детей. Во многих семьях по двое-трое детей. Их необходимо будет водить в разные корпуса либо переводить в другие детсады. Дмитрий Николаевич, просим вас о содействии в решении затянувшейся проблемы. Мы категорически против закрытия второго этажа детсада и просим вас разобраться в проблеме», — говорится в обращении. Нарушения в детском саду были выявлены еще в 2022 году. В ходе проверки, проведенной сотрудниками МЧС, было выявлено, что эвакуационные выходы и лестницы детсада не соответствуют нормам противопожарной безопасности. В том же году детсад грозили закрыть, однако родители обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство дало срок на устранение нарушений, но ремонт в образовательном учреждении не проведен до сих пор. Сейчас, по словам авторов обращения, разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт эвакуационных лестниц. После чего будут определены источник финансирования и сроки поведения ремонта. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Чусовского городского округа, ответ в мэрии обещали подготовить в ближайшее время. Ранее обращение к губернатору направили родители учащихся пермского колледжа «Оникс» и Дягилевской гимназии. Пермяки выразили недовольство реорганизацией образовательных учреждений и попросили главу региона вмешаться в ситуацию.