Родители Дягилевской гимназии Перми просят губернатора решить конфликт с мэрией

09 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Дмитрия Махонина просят разрешить спор Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми инициативная группа родителей и педагогов Дягилевской гимназии, которая не согласна с решением мэрии о размещении в учреждении коллектива школы №21, намерена обратиться к губернатору Дмитрию Махонину. Активисты собирают подписи под коллективным письмом, в котором просят главу региона вмешаться в спорную ситуацию. «Проблема со зданием школы №21 не решается администрацией города с 2021 (!) года. У нас складывается мнение, что руководство администрации в лице департамента образования свою некомпетентность и нерасторопность с решением вопроса капитального ремонта здания или строительства нового решили закрыть путем размещения учеников школы №21 в историческом здании гимназии №11», — пишут авторы обращения, текст которого есть в распоряжении URA.RU. Они отмечают, что гимназия готова принять в свой коллектив до 30 новых учеников, но не 200. Авторы письма в очередной раз отмечают, что нагрузки в 200 человек исторический корпус гимназии, построенный в XIX веке, не выдержит. Также детям придется учиться в две смены, а проводить репетиции хореографической студии, вокальных коллективов из-за отсутствия помещений и занятий второй смены будет невозможно. Родители «дягилевцев» отмечают, что заложниками действий и бездействия департамента образования оказались как их дети, так и ученики школы №21. «Почему детей, перебрасывают из одной школы в другую, не решая вопроса о предоставлении постоянного помещения», — задаются они вопросом и предлагают распределить учеников 21-й школы по разным учебным заведениям, не исключая Дягилевскую гимназию. Это, по их мнению, поможет избежать «колоссальной нагрузки на одно учебное учреждение». «В наше время, когда на Западе пытаются игнорировать и запрещать русскую культуру, наши чиновники делают тоже самое. В Дягилевскую гимназию поступают обычные дети из обычных семей, а выпускаются люди, глубоко знающие и уважающие русскую культуру. Бережное отношение к традициям русской культуры, воспитание детей в этом направлении — многолетняя работа коллектива школы. Чиновники, не понимающие этого или некомпетентны в своей работе или вредители», — подчеркивается в письме. В заключении авторы обращения просят губернатора Махонина взять ситуацию под личный контроль и «помочь департаменту образования решить вопрос». Родители настаивают на совместной встрече, где будут присутствовать глава региона, представители департамента образования мэрии, прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, педагоги и родители учеников гимназии. Письмо будет отправлено губернатору в ближайшие дни после сбора подписей. Конфликт из-за здания исторического корпуса Дягилевской гимназии вышел в публичную плоскость 8 апреля. URA.RU подробно излагало суть и предысторию проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми инициативная группа родителей и педагогов Дягилевской гимназии, которая не согласна с решением мэрии о размещении в учреждении коллектива школы №21, намерена обратиться к губернатору Дмитрию Махонину. Активисты собирают подписи под коллективным письмом, в котором просят главу региона вмешаться в спорную ситуацию. «Проблема со зданием школы №21 не решается администрацией города с 2021 (!) года. У нас складывается мнение, что руководство администрации в лице департамента образования свою некомпетентность и нерасторопность с решением вопроса капитального ремонта здания или строительства нового решили закрыть путем размещения учеников школы №21 в историческом здании гимназии №11», — пишут авторы обращения, текст которого есть в распоряжении URA.RU. Они отмечают, что гимназия готова принять в свой коллектив до 30 новых учеников, но не 200. Авторы письма в очередной раз отмечают, что нагрузки в 200 человек исторический корпус гимназии, построенный в XIX веке, не выдержит. Также детям придется учиться в две смены, а проводить репетиции хореографической студии, вокальных коллективов из-за отсутствия помещений и занятий второй смены будет невозможно. Родители «дягилевцев» отмечают, что заложниками действий и бездействия департамента образования оказались как их дети, так и ученики школы №21. «Почему детей, перебрасывают из одной школы в другую, не решая вопроса о предоставлении постоянного помещения», — задаются они вопросом и предлагают распределить учеников 21-й школы по разным учебным заведениям, не исключая Дягилевскую гимназию. Это, по их мнению, поможет избежать «колоссальной нагрузки на одно учебное учреждение». «В наше время, когда на Западе пытаются игнорировать и запрещать русскую культуру, наши чиновники делают тоже самое. В Дягилевскую гимназию поступают обычные дети из обычных семей, а выпускаются люди, глубоко знающие и уважающие русскую культуру. Бережное отношение к традициям русской культуры, воспитание детей в этом направлении — многолетняя работа коллектива школы. Чиновники, не понимающие этого или некомпетентны в своей работе или вредители», — подчеркивается в письме. В заключении авторы обращения просят губернатора Махонина взять ситуацию под личный контроль и «помочь департаменту образования решить вопрос». Родители настаивают на совместной встрече, где будут присутствовать глава региона, представители департамента образования мэрии, прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка, педагоги и родители учеников гимназии. Письмо будет отправлено губернатору в ближайшие дни после сбора подписей. Конфликт из-за здания исторического корпуса Дягилевской гимназии вышел в публичную плоскость 8 апреля. URA.RU подробно излагало суть и предысторию проблемы.