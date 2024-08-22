WSJ: ВСУ били по понтонным мостам под Курском из американских HIMARS

Украина применила ракетные комплексы HIMARS и беспилотники в боях в Курской области, сообщает газета The Wall Street Journal. Это было сделано, чтобы ударить по оборудованию для наведения мостов и понтонным переправам. Однако у российской стороны есть множество вариантов, как убрать украинских бойцов со своих территорий.
«Украинские военные использовали поставленные США ракетные комплексы HIMARS и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по понтонным переправам и оборудованию для наведения мостов [в Курской области]», — передает газета слова бойцов ВСУ. Таким образом они пытались нарушить логистику российских войск.
URA.RU собрало в своем материале предложения о том, как убрать украинских военных с российских территорий. Так, экс-заместитель президента РФ, занимавший должность во времена правления Бориса Ельцина, Александр Руцкой сообщил, что единственным решением для освобождения Курской области от противника является его плотная блокада.
Ранее президент России Владимир Путин поставил Минобороны и пограничной службе задачу обеспечить прикрытие госграницы и выбить с российской территории военных Украины. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что ВС РФ будут методично разрушать оборонительные сооружения ВСУ, а также вести активные действия в тылу противника.
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Украина применила ракетные комплексы HIMARS и беспилотники в боях в Курской области, сообщает газета The Wall Street Journal. Это было сделано, чтобы ударить по оборудованию для наведения мостов и понтонным переправам. Однако у российской стороны есть множество вариантов, как убрать украинских бойцов со своих территорий. «Украинские военные использовали поставленные США ракетные комплексы HIMARS и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по понтонным переправам и оборудованию для наведения мостов [в Курской области]», — передает газета слова бойцов ВСУ. Таким образом они пытались нарушить логистику российских войск. URA.RU собрало в своем материале предложения о том, как убрать украинских военных с российских территорий. Так, экс-заместитель президента РФ, занимавший должность во времена правления Бориса Ельцина, Александр Руцкой сообщил, что единственным решением для освобождения Курской области от противника является его плотная блокада. Ранее президент России Владимир Путин поставил Минобороны и пограничной службе задачу обеспечить прикрытие госграницы и выбить с российской территории военных Украины. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что ВС РФ будут методично разрушать оборонительные сооружения ВСУ, а также вести активные действия в тылу противника.