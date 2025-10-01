Emirates запретила пассажирам пользоваться пауэрбанками на борту

Авиакомпания Emirates ввела новые ограничения на провоз и использование внешних аккумуляторов (пауэрбанков) на борту своих самолетов. Согласно обновленным правилам, пассажирам запрещено использовать пауэрбанки для зарядки личных устройств во время полета, а также подключать их к бортовой электросети. Об этом сообщила пресс-служба Emirates.
«Использование любых внешних аккумуляторов на борту рейсов Emirates запрещено с 1 октября 2025 года. <...>Пассажирам Emirates по-прежнему разрешено провозить на борту один внешний аккумулятор при соблюдении перечисленных ниже условий. Однако использование внешних аккумуляторов в салоне самолета запрещено — ни для зарядки устройств от внешнего аккумулятора, ни для самостоятельной зарядки от бортовой сети», — сообщили представители Emirates на сайте авиакомпании. В авиакомпании пояснили, что такие меры приняты ради безопасности пассажиров и экипажа.
В авиакомпании заявили о намерении минимизировать потенциальные угрозы, связанные с применением пауэрбанков. Представители компании отметили, что при перезарядке или повреждении аккумулятора возможно возникновение эффекта «теплового разгона», что способно привести к выделению токсичных газов, задымлению, возгоранию либо даже взрыву во время полета.
Согласно новым правилам, пассажирам разрешено брать с собой только один внешний аккумулятор мощностью менее 100 ватт-часов. При этом устройство должно иметь четкую маркировку с указанием номинальной мощности. Перевозить пауэрбанк допускается исключительно в салоне самолета: его следует класть в карман кресла или в сумку под сиденьем впереди, но не в багажный отсек над головой.
Ранее сообщалось об нескольких инцидентах с возгоранием внешних аккумуляторов. В Росавиации введение дополнительных ограничений на провоз пауэрбанков в самолетах российских авиакомпаний посчитали преждевременными, передает RT.
Ограничения, подобные тем, что ввел Emirates, устанавливала и авиакомпания Turkish Airlines. Как отметил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов отметил, ужесточение правил перевозки пауэрбанков в ручной клади и багаже обусловлено необходимостью повышения уровня безопасности, передает «Царьград».
