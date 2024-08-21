Полиция ХМАО нашла грибника, который сутки блуждал в лесу

Полицейские Октябрьского района ХМАО нашли жителя Нягани, который ушел за грибами и заблудился. Он провел в лесу сутки, прежде чем его нашли. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Сотрудники ОМВД по Октябрьскому району несколько часов обследовали территорию, где, предположительно, мог находиться мужчина. При помощи сигнально-громкоговорящего устройства они привлекли внимание потерявшегося. В 7 часов утра на следующий день он вышел навстречу полицейским. Жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало про югорчанку, которая тоже ушла за грибами и потерялась в лесу около дач Излучинска Нижневартовского района ХМАО. Ее нашли спасатели.
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