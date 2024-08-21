21 августа 2024

Полиция ХМАО нашла грибника, который сутки блуждал в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибник сутки блуждал в лесу ХМАО прежде, чем его нашли полицейские
Грибник сутки блуждал в лесу ХМАО прежде, чем его нашли полицейские Фото:

Полицейские Октябрьского района ХМАО нашли жителя Нягани, который ушел за грибами и заблудился. Он провел в лесу сутки, прежде чем его нашли. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Сотрудники ОМВД по Октябрьскому району несколько часов обследовали территорию, где, предположительно, мог находиться мужчина. При помощи сигнально-громкоговорящего устройства они привлекли внимание потерявшегося. В 7 часов утра на следующий день он вышел навстречу полицейским. Жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало про югорчанку, которая тоже ушла за грибами и потерялась в лесу около дач Излучинска Нижневартовского района ХМАО. Ее нашли спасатели.

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Полицейские Октябрьского района ХМАО нашли жителя Нягани, который ушел за грибами и заблудился. Он провел в лесу сутки, прежде чем его нашли. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Сотрудники ОМВД по Октябрьскому району несколько часов обследовали территорию, где, предположительно, мог находиться мужчина. При помощи сигнально-громкоговорящего устройства они привлекли внимание потерявшегося. В 7 часов утра на следующий день он вышел навстречу полицейским. Жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало про югорчанку, которая тоже ушла за грибами и потерялась в лесу около дач Излучинска Нижневартовского района ХМАО. Ее нашли спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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