Испанские слизни были замечены в различных микрорайонах Тюмени
В различных микрорайонах Тюмени были замечены испанские слизни. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что они могут быть переносчиками опасных заболеваний.
«Испанские слизни доползли и до Тюмени... Совсем недавно их заметили в районе Маяка. Напомним, что трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени».
Ранее испанские слизни были замечены на улицах Москвы. Также они появились в Челябинской области. Их, в частности, обнаружили на своих загородных участках садоводы поселка Северный.
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