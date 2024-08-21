21 августа 2024

В Тюмени появились опасные слизни. Видео

На улицах Тюмени были замечены испанские слизни
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Испанские слизни были замечены в различных микрорайонах Тюмени
Испанские слизни были замечены в различных микрорайонах Тюмени Фото:

В различных микрорайонах Тюмени были замечены испанские слизни. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что они могут быть переносчиками опасных заболеваний.

«Испанские слизни доползли и до Тюмени... Совсем недавно их заметили в районе Маяка. Напомним, что трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени».

Ранее испанские слизни были замечены на улицах Москвы. Также они появились в Челябинской области. Их, в частности, обнаружили на своих загородных участках садоводы поселка Северный.

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В различных микрорайонах Тюмени были замечены испанские слизни. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Там уточнили, что они могут быть переносчиками опасных заболеваний. «Испанские слизни доползли и до Тюмени... Совсем недавно их заметили в районе Маяка. Напомним, что трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции», — указано в сообщении telegram-канала «Темы Тюмени». Ранее испанские слизни были замечены на улицах Москвы. Также они появились в Челябинской области. Их, в частности, обнаружили на своих загородных участках садоводы поселка Северный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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