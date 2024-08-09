09 августа 2024

Опасных испанских слезней заметили садоводы Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Малина. Челябинск, урожай, ягоды, сад, малина, садовый участок
Слизней заметили дачники поселка около Челябинска (архивное фото) Фото:

Опасных и ядовитых слизней заметили садоводы поселка Северный в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Испанские слизни добрались до Челябинска. Фото сделано в поселке Северный (Сосновский район — прим. URA.RU). Так же говорят, что их много и на Градском прииске», — рассказали 10 августа читатели URA.RU. В редакцию они прислали фото, на которых запечатлены ярко-оранжевые огромные слизни.

Вредители опасны и ядовиты, говорят садоводы. В Россию они могли попасть с импортным посадочным материалом.

На испанских слизней ранее жаловались дачники Подмосковья. Огромные слизни крайне прожорливы. Трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции. Но все-таки они не ядовитые, заверили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. В жару их становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском.

Редакция URA.RU направила запросы в Управление Росприроднадзора и министерство сельского хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Брать голыми руками слизней крайне не рекомендуется
Брать голыми руками слизней крайне не рекомендуется
Слизней становится больше в дождливую погоду
Слизней становится больше в дождливую погоду

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Опасных и ядовитых слизней заметили садоводы поселка Северный в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Испанские слизни добрались до Челябинска. Фото сделано в поселке Северный (Сосновский район — прим. URA.RU). Так же говорят, что их много и на Градском прииске», — рассказали 10 августа читатели URA.RU. В редакцию они прислали фото, на которых запечатлены ярко-оранжевые огромные слизни. Вредители опасны и ядовиты, говорят садоводы. В Россию они могли попасть с импортным посадочным материалом. На испанских слизней ранее жаловались дачники Подмосковья. Огромные слизни крайне прожорливы. Трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции. Но все-таки они не ядовитые, заверили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. В жару их становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском. Редакция URA.RU направила запросы в Управление Росприроднадзора и министерство сельского хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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