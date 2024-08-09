Опасных испанских слезней заметили садоводы Челябинской области. Фото

10 августа 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Слизней заметили дачники поселка около Челябинска (архивное фото) Фото: Владимир Васин © URA.RU Опасных и ядовитых слизней заметили садоводы поселка Северный в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Испанские слизни добрались до Челябинска. Фото сделано в поселке Северный (Сосновский район — прим. URA.RU). Так же говорят, что их много и на Градском прииске», — рассказали 10 августа читатели URA.RU. В редакцию они прислали фото, на которых запечатлены ярко-оранжевые огромные слизни. Вредители опасны и ядовиты, говорят садоводы. В Россию они могли попасть с импортным посадочным материалом. На испанских слизней ранее жаловались дачники Подмосковья. Огромные слизни крайне прожорливы. Трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции. Но все-таки они не ядовитые, заверили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. В жару их становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском. Редакция URA.RU направила запросы в Управление Росприроднадзора и министерство сельского хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Брать голыми руками слизней крайне не рекомендуется Фото предоставлено читателем URA.RU Слизней становится больше в дождливую погоду Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опасных и ядовитых слизней заметили садоводы поселка Северный в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Испанские слизни добрались до Челябинска. Фото сделано в поселке Северный (Сосновский район — прим. URA.RU). Так же говорят, что их много и на Градском прииске», — рассказали 10 августа читатели URA.RU. В редакцию они прислали фото, на которых запечатлены ярко-оранжевые огромные слизни. Вредители опасны и ядовиты, говорят садоводы. В Россию они могли попасть с импортным посадочным материалом. На испанских слизней ранее жаловались дачники Подмосковья. Огромные слизни крайне прожорливы. Трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции. Но все-таки они не ядовитые, заверили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. В жару их становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском. Редакция URA.RU направила запросы в Управление Росприроднадзора и министерство сельского хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.