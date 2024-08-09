Опасных и ядовитых слизней заметили садоводы поселка Северный в Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Испанские слизни добрались до Челябинска. Фото сделано в поселке Северный (Сосновский район — прим. URA.RU). Так же говорят, что их много и на Градском прииске», — рассказали 10 августа читатели URA.RU. В редакцию они прислали фото, на которых запечатлены ярко-оранжевые огромные слизни.
Вредители опасны и ядовиты, говорят садоводы. В Россию они могли попасть с импортным посадочным материалом.
На испанских слизней ранее жаловались дачники Подмосковья. Огромные слизни крайне прожорливы. Трогать их не рекомендуется — слизни могут переносить личинки паразитов и инфекции. Но все-таки они не ядовитые, заверили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. В жару их становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском.
Редакция URA.RU направила запросы в Управление Росприроднадзора и министерство сельского хозяйства Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
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