Радикалы из ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на «Крокус»

Бунтовщики из исправительной колонии ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на концертный зал Крокус Сити Холл террористов. Об этом сообщили обозреватели telegram-каналов.
«Месть за террористов, напавших на Крокус», — написали в посте telegram-канала Shot. Информации об оправданиях действий террористов не последовало.
При захвате исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. В telegram-канале Mash также сообщается, что число погибших может быть уже трое. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий и публикует все актуальные материалы по происшествию.
Ранее фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал свою вину, подтвердив содействие совершению теракта. Обвиняемый оспаривает правовую квалификацию своих действий. Шарипзода также выразил готовность сотрудничать со следствием.
Также суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта в Крокус Сити Холле. Им предъявили новые обвинения в участии в террористической организации и обучении терроризму. Нападение на Крокус произошло 22 марта, в результате теракта погибли 145 человек.
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