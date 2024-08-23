Радикалы из ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на «Крокус»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Радикалы из колонии ИК-19 упомянули теракт в Крокус Сити Холле Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Бунтовщики из исправительной колонии ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на концертный зал Крокус Сити Холл террористов. Об этом сообщили обозреватели telegram-каналов.

«Месть за террористов, напавших на Крокус», — написали в посте telegram-канала Shot. Информации об оправданиях действий террористов не последовало.

При захвате исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. В telegram-канале Mash также сообщается, что число погибших может быть уже трое. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий и публикует все актуальные материалы по происшествию.

Ранее фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал свою вину, подтвердив содействие совершению теракта. Обвиняемый оспаривает правовую квалификацию своих действий. Шарипзода также выразил готовность сотрудничать со следствием.

Также суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта в Крокус Сити Холле. Им предъявили новые обвинения в участии в террористической организации и обучении терроризму. Нападение на Крокус произошло 22 марта, в результате теракта погибли 145 человек.

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Бунтовщики из исправительной колонии ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на концертный зал Крокус Сити Холл террористов. Об этом сообщили обозреватели telegram-каналов. «Месть за террористов, напавших на Крокус», — написали в посте telegram-канала Shot. Информации об оправданиях действий террористов не последовало. При захвате исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. В telegram-канале Mash также сообщается, что число погибших может быть уже трое. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий и публикует все актуальные материалы по происшествию. Ранее фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал свою вину, подтвердив содействие совершению теракта. Обвиняемый оспаривает правовую квалификацию своих действий. Шарипзода также выразил готовность сотрудничать со следствием. Также суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта в Крокус Сити Холле. Им предъявили новые обвинения в участии в террористической организации и обучении терроризму. Нападение на Крокус произошло 22 марта, в результате теракта погибли 145 человек.
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