Радикалы из ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на «Крокус»

23 августа 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Радикалы из колонии ИК-19 упомянули теракт в Крокус Сити Холле Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Бунтовщики из исправительной колонии ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на концертный зал Крокус Сити Холл террористов. Об этом сообщили обозреватели telegram-каналов. «Месть за террористов, напавших на Крокус», — написали в посте telegram-канала Shot. Информации об оправданиях действий террористов не последовало. При захвате исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. В telegram-канале Mash также сообщается, что число погибших может быть уже трое. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий и публикует все актуальные материалы по происшествию. Ранее фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал свою вину, подтвердив содействие совершению теракта. Обвиняемый оспаривает правовую квалификацию своих действий. Шарипзода также выразил готовность сотрудничать со следствием. Также суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта в Крокус Сити Холле. Им предъявили новые обвинения в участии в террористической организации и обучении терроризму. Нападение на Крокус произошло 22 марта, в результате теракта погибли 145 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бунтовщики из исправительной колонии ИК-19 объяснили свои действия местью за напавших на концертный зал Крокус Сити Холл террористов. Об этом сообщили обозреватели telegram-каналов. «Месть за террористов, напавших на Крокус», — написали в посте telegram-канала Shot. Информации об оправданиях действий террористов не последовало. При захвате исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области террористы убили начальника оперчасти и начальника отряда. В telegram-канале Mash также сообщается, что число погибших может быть уже трое. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий и публикует все актуальные материалы по происшествию. Ранее фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал свою вину, подтвердив содействие совершению теракта. Обвиняемый оспаривает правовую квалификацию своих действий. Шарипзода также выразил готовность сотрудничать со следствием. Также суд в Москве продлил до 22 ноября арест четверым исполнителям теракта в Крокус Сити Холле. Им предъявили новые обвинения в участии в террористической организации и обучении терроризму. Нападение на Крокус произошло 22 марта, в результате теракта погибли 145 человек.