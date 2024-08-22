Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

23 августа 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта. Это следует из материалов уголовного дела. «Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — указано в материале, передает РИА Новости. Шарипзода — уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м. До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму и незаконном обороте оружия в составе организованной группы. Нападение террористов на «Крокус произошло 22 марта. Тогда погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта. Это следует из материалов уголовного дела. «Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — указано в материале, передает РИА Новости. Шарипзода — уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м. До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму и незаконном обороте оружия в составе организованной группы. Нападение террористов на «Крокус произошло 22 марта. Тогда погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.