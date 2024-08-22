22 августа 2024

Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта. Это следует из материалов уголовного дела.

«Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — указано в материале, передает РИА Новости. Шарипзода — уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м. До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму и незаконном обороте оружия в составе организованной группы.

Нападение террористов на «Крокус произошло 22 марта. Тогда погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.

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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии совершению теракта. Это следует из материалов уголовного дела. «Шарипзода готов сотрудничать со следствием, частично признал свою вину в части фактических обстоятельств, отрицает только квалификацию деяния», — указано в материале, передает РИА Новости. Шарипзода — уроженец Таджикистана, из 12 фигурантов дела о совершении теракта или содействии его совершению он был задержан 11-м. До этого частично признали вину Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в содействии терроризму и незаконном обороте оружия в составе организованной группы. Нападение террористов на «Крокус произошло 22 марта. Тогда погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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