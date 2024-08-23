Школьник на самокате попал в реанимацию после того, как угодил под колеса грузового автомобиля «Isuzu» в Миассе (Челябинской области). Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.
«Водитель „Isuzu“ двигался на разрешающий сигнал светофора, ребенок пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Авария произошла 24 августа в 15:26 около ома №49 по улице 8 Июля в Миассе. И попала на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, ребенок скатился под колеса машины, водитель не успел затормозить и проехал по мальчику.
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