23 августа 2024

Ребенок на самокате попал в реанимацию после наезда на него грузовика в Миассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг ГИБДД. Тюмень, осторожно дети, самокат
Ребенок на самокате скатился под автомобиль (архивное фото) Фото:

Школьник на самокате попал в реанимацию после того, как угодил под колеса грузового автомобиля «Isuzu» в Миассе (Челябинской области). Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции.

«Водитель „Isuzu“ двигался на разрешающий сигнал светофора, ребенок пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 24 августа в 15:26 около ома №49 по улице 8 Июля в Миассе. И попала на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, ребенок скатился под колеса машины, водитель не успел затормозить и проехал по мальчику.

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Школьник на самокате попал в реанимацию после того, как угодил под колеса грузового автомобиля «Isuzu» в Миассе (Челябинской области). Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции. «Водитель „Isuzu“ двигался на разрешающий сигнал светофора, ребенок пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Авария произошла 24 августа в 15:26 около ома №49 по улице 8 Июля в Миассе. И попала на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, ребенок скатился под колеса машины, водитель не успел затормозить и проехал по мальчику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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