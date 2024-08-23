Ребенок на самокате попал в реанимацию после наезда на него грузовика в Миассе. Видео

24 августа 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Ребенок на самокате скатился под автомобиль (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьник на самокате попал в реанимацию после того, как угодил под колеса грузового автомобиля «Isuzu» в Миассе (Челябинской области). Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции. «Водитель „Isuzu“ двигался на разрешающий сигнал светофора, ребенок пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Авария произошла 24 августа в 15:26 около ома №49 по улице 8 Июля в Миассе. И попала на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, ребенок скатился под колеса машины, водитель не успел затормозить и проехал по мальчику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник на самокате попал в реанимацию после того, как угодил под колеса грузового автомобиля «Isuzu» в Миассе (Челябинской области). Автомобиль двигался на разрешающий сигнал светофора, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции. «Водитель „Isuzu“ двигался на разрешающий сигнал светофора, ребенок пересекал проезжую часть на самокате. В результате ДТП 7-летний мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Авария произошла 24 августа в 15:26 около ома №49 по улице 8 Июля в Миассе. И попала на камеры наружного видеонаблюдения. Как видно на кадрах, ребенок скатился под колеса машины, водитель не успел затормозить и проехал по мальчику.