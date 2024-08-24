В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибла 17-летняя девушка

Девушка погибла до приезда скорой медпомощи
На 49 километре дороги Полазна — Чусовой в Пермском крае 17-летняя девушка погибла в ДТП. Она перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Около 04:40 24 августа, управляя грузовиком Hongyan, наехал на девушку-пешехода, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медпомощи», — сообщили в telegram-канале ведомства.
На данный момент проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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