24 августа 2024
23 августа 2024

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибла 17-летняя девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, реанимация, скорая помощь
Девушка погибла до приезда скорой медпомощи Фото:

На 49 километре дороги Полазна — Чусовой в Пермском крае 17-летняя девушка погибла в ДТП. Она перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Около 04:40 24 августа, управляя грузовиком Hongyan, наехал на девушку-пешехода, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медпомощи», — сообщили в telegram-канале ведомства.

На данный момент проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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На 49 километре дороги Полазна — Чусовой в Пермском крае 17-летняя девушка погибла в ДТП. Она перебегала дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Около 04:40 24 августа, управляя грузовиком Hongyan, наехал на девушку-пешехода, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП 17-летняя девушка погибла на месте до приезда скорой медпомощи», — сообщили в telegram-канале ведомства. На данный момент проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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