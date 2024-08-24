Свердловский военный передал огромную взятку за увольнение из армии

Свердловский военный пытался передать большую взятку за справку, необходимую для увольнения со службы. Посредник задержан, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному главку МВД.
По его словам, в 20-х числах августа подозреваемый договорился с военным через своего знакомого, что может подключить связи в госпитале №353 и за 3,5 миллиона рублей помочь с фиктивными документами для комиссования. «Днем 23 августа мужчина приехал в Академический район, чтобы забрать часть этой суммы — 1,4 млн, — но его уже ждали оперативники», — поделился собеседник.
Кому подозреваемый собирался передать деньги в госпитале, неизвестно. В отношении него расследует уголовное дело по третьей части статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по четвертой части статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Пока нет информации, задержаны ли другие участники аферы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского главка МВД. Ответ ожидается.
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