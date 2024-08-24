24 августа 2024

Свердловский военный передал огромную взятку за увольнение из армии

Задержан екатеринбуржец, решивший помочь военному со взяткой
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный успел отдать лишь 1,4 млн рублей посреднику аферы (архивное фото)
Военный успел отдать лишь 1,4 млн рублей посреднику аферы (архивное фото) Фото:

Свердловский военный пытался передать большую взятку за справку, необходимую для увольнения со службы. Посредник задержан, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному главку МВД.

По его словам, в 20-х числах августа подозреваемый договорился с военным через своего знакомого, что может подключить связи в госпитале №353 и за 3,5 миллиона рублей помочь с фиктивными документами для комиссования. «Днем 23 августа мужчина приехал в Академический район, чтобы забрать часть этой суммы — 1,4 млн, — но его уже ждали оперативники», — поделился собеседник.

Кому подозреваемый собирался передать деньги в госпитале, неизвестно. В отношении него расследует уголовное дело по третьей части статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по четвертой части статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Пока нет информации, задержаны ли другие участники аферы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского главка МВД. Ответ ожидается.

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Свердловский военный пытался передать большую взятку за справку, необходимую для увольнения со службы. Посредник задержан, рассказал URA.RU источник, близкий к региональному главку МВД. По его словам, в 20-х числах августа подозреваемый договорился с военным через своего знакомого, что может подключить связи в госпитале №353 и за 3,5 миллиона рублей помочь с фиктивными документами для комиссования. «Днем 23 августа мужчина приехал в Академический район, чтобы забрать часть этой суммы — 1,4 млн, — но его уже ждали оперативники», — поделился собеседник. Кому подозреваемый собирался передать деньги в госпитале, неизвестно. В отношении него расследует уголовное дело по третьей части статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и по четвертой части статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Пока нет информации, задержаны ли другие участники аферы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского главка МВД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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