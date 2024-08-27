В Кремле пообещали помочь Дурову: главное из заявлений Пескова

Песков — URA.RU: в России работают над снижением инфляционной напряженности

27 августа 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Использование мессенджеров для служебных целей госслужащими неприемлемо из-за угроз безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил позиции Кремля по вопросам использования мессенджеров и поддержки Павла Дурова. По его словам, использование мессенджеров для служебных целей госслужащими недопустимо из-за проблем с безопасностью. Главные заявления Пескова в рамках конференц-кола 27 августа — в материале URA.RU. Использование мессенджеров госслужащими Дмитрий Песков заявил, что использование мессенджеров для служебных целей госслужащими недопустимо из-за проблем с безопасностью. Он также отметил, что в Кремле мессенджеры для служебного общения не используются, поскольку это нарушает правила и этику. Задачи СВО Пресс-секретарь президента заявил, что главная цель спецоперации — это достижение и выполнение всех поставленных задач. «Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Поддержка Павла Дурова Песков выразил готовность оказать помощь Дурову в связи с предъявленными обвинениями, учитывая его российское гражданство. Он отметил, что ситуация осложнена двойным гражданством предпринимателя. Песков подчеркнул, что обвинения против Дурова требуют серьезной доказательной базы и в противном случае это может быть расценено как попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания руководителя крупной компании Инфляционная напряженность Песков заявил, что Центральный банк и правительство работает над снижением инфляционной напряженности. По его словам, инфляция в стране выше целевых показателей. По итогам совещания у президента «в самые сжатые сроки» будет сформулирован перечень поручений, заключил пресс-секретарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил позиции Кремля по вопросам использования мессенджеров и поддержки Павла Дурова. По его словам, использование мессенджеров для служебных целей госслужащими недопустимо из-за проблем с безопасностью. Главные заявления Пескова в рамках конференц-кола 27 августа — в материале URA.RU. Дмитрий Песков заявил, что использование мессенджеров для служебных целей госслужащими недопустимо из-за проблем с безопасностью. Он также отметил, что в Кремле мессенджеры для служебного общения не используются, поскольку это нарушает правила и этику. Пресс-секретарь президента заявил, что главная цель спецоперации — это достижение и выполнение всех поставленных задач. «Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU. Песков выразил готовность оказать помощь Дурову в связи с предъявленными обвинениями, учитывая его российское гражданство. Он отметил, что ситуация осложнена двойным гражданством предпринимателя. Песков подчеркнул, что обвинения против Дурова требуют серьезной доказательной базы и в противном случае это может быть расценено как попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания руководителя крупной компании Песков заявил, что Центральный банк и правительство работает над снижением инфляционной напряженности. По его словам, инфляция в стране выше целевых показателей. По итогам совещания у президента «в самые сжатые сроки» будет сформулирован перечень поручений, заключил пресс-секретарь.