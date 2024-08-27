В Кремле пообещали помочь Дурову: главное из заявлений Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил позиции Кремля по вопросам использования мессенджеров и поддержки Павла Дурова. По его словам, использование мессенджеров для служебных целей госслужащими недопустимо из-за проблем с безопасностью. Главные заявления Пескова в рамках конференц-кола 27 августа — в материале URA.RU.
Использование мессенджеров госслужащими
Дмитрий Песков заявил, что использование мессенджеров для служебных целей госслужащими недопустимо из-за проблем с безопасностью. Он также отметил, что в Кремле мессенджеры для служебного общения не используются, поскольку это нарушает правила и этику.
Задачи СВО
Пресс-секретарь президента заявил, что главная цель спецоперации — это достижение и выполнение всех поставленных задач. «Для нас главное достичь целей СВО. И выполнить все задачи», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова передает корреспондент URA.RU.
Поддержка Павла Дурова
Песков выразил готовность оказать помощь Дурову в связи с предъявленными обвинениями, учитывая его российское гражданство. Он отметил, что ситуация осложнена двойным гражданством предпринимателя. Песков подчеркнул, что обвинения против Дурова требуют серьезной доказательной базы и в противном случае это может быть расценено как попытка ограничения свободы коммуникаций и запугивания руководителя крупной компании
Инфляционная напряженность
Песков заявил, что Центральный банк и правительство работает над снижением инфляционной напряженности. По его словам, инфляция в стране выше целевых показателей. По итогам совещания у президента «в самые сжатые сроки» будет сформулирован перечень поручений, заключил пресс-секретарь.
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