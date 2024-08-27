Песков — URA.RU: в России работают над снижением инфляционной напряженности

Песков: в России борются с инфляционной напряженностью
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Дмитрий Песков заявил, что ЦБ работает с инфляционной напряженностью
Дмитрий Песков заявил, что ЦБ работает с инфляционной напряженностью Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Центральный банк и правительство работает над снижением инфляционной напряженности. Инфляция в стране, по его словам, выше целевых показателей.

«Инфляция выше целевых показателей. Наш Центральный банк и правительство принимает меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Песков добавил, что по итогам совещания у президента «в самые сжатые сроки» будет сформулирован перечень поручений, проект которого уже был подготовлен на момент совещания. После совещания в проект будут внесены коррективы и дополнения.

Ранее президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Там глава государства призвал правительство и Центральный банк эффективнее снижать инфляцию. Он также подчеркнул, что несмотря на усилия и меры, которые предпринимает ЦБ, инфляция продолжает оставаться на высоком уровне. Повышенный спрос на кредиты сохраняется даже при высокой ключевой ставке.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Центральный банк и правительство работает над снижением инфляционной напряженности. Инфляция в стране, по его словам, выше целевых показателей. «Инфляция выше целевых показателей. Наш Центральный банк и правительство принимает меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — ответил Песков на вопрос URA.RU. Песков добавил, что по итогам совещания у президента «в самые сжатые сроки» будет сформулирован перечень поручений, проект которого уже был подготовлен на момент совещания. После совещания в проект будут внесены коррективы и дополнения. Ранее президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Там глава государства призвал правительство и Центральный банк эффективнее снижать инфляцию. Он также подчеркнул, что несмотря на усилия и меры, которые предпринимает ЦБ, инфляция продолжает оставаться на высоком уровне. Повышенный спрос на кредиты сохраняется даже при высокой ключевой ставке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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