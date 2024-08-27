Песков — URA.RU: в России работают над снижением инфляционной напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Центральный банк и правительство работает над снижением инфляционной напряженности. Инфляция в стране, по его словам, выше целевых показателей.
«Инфляция выше целевых показателей. Наш Центральный банк и правительство принимает меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Песков добавил, что по итогам совещания у президента «в самые сжатые сроки» будет сформулирован перечень поручений, проект которого уже был подготовлен на момент совещания. После совещания в проект будут внесены коррективы и дополнения.
Ранее президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Там глава государства призвал правительство и Центральный банк эффективнее снижать инфляцию. Он также подчеркнул, что несмотря на усилия и меры, которые предпринимает ЦБ, инфляция продолжает оставаться на высоком уровне. Повышенный спрос на кредиты сохраняется даже при высокой ключевой ставке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.