Песков прокомментировал удаление чиновниками переписок в Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование мессенджеров госслужащими для служебных целей является неприемлемым с точки зрения безопасности и этики. Он также назвал глупостью чистку переписок в мессенджере.
«Чистить переписку — полная глупость. Госслужащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один из них не является надежным с точки зрения безопасности, включая Telegram», — отметил Песков в разговоре с журналистами. Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о возможном доступе к перепискам российских чиновников в Telegram после ареста его основателя Павла Дурова.
Песков также подчеркнул, что в Кремле не используют мессенджеры для служебного общения, так как это нарушает служебные правила и этику. «Ни один мессенджер не используем <...> Поэтому никто никого чистить не призывает», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российским чиновникам поручили избавиться от всех служебных переписок в Telegram. Такое сообщение прошло после ареста основателя мессенджера Павла Дурова. Сооснователю Telegram могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это предпринимателю грозит до 20 лет тюремного заключения.
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