Житель Мегиона снялся в шоу автоблогера Евгения Дубровского (известного под ником Жекич Дубровский — прим.ред.), где участникам предстояло открыть по одному из десяти морских контейнерами с призами общей суммой в пять миллионов рублей. Югорчанин подбросил монету и выбрал контейнер, в котором оказался компьютер.
«Меня зовут Женя, я из Мегиона. Я не связан с машинами, у меня инвалидность. Вся сторона (правая) не работает. Как-то спросил у мамы, почему губа онемела. Она сказала лечь спать, все пройдет. Но случился инсульт. Мне было где-то 20 лет. Сказали, что инсульт произошел из-за энергетиков. <…> Сейчас веду блог о всем, что связано со мной. Год назад начал заниматься армрестлингом, а также катаюсь на велосипеде», — рассказал югорчанин о себе в видеоролике, опубликованном на стриминговом канале Дубровского.
Мегионец решил положиться на удачу и подкинул монету, чтобы выбрать, какой из двух контейнеров ему открыть. В емкости, на который указал «орел», оказался компьютер стоимостью в 270 тысяч рублей. К нему в комплекте также шло кресло.
А один из самых ценных призов выиграл петербуржец. Ему досталась машина Audi за полтора миллиона рублей.
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