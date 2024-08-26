26 августа 2024

Житель ХМАО выиграл компьютер в шоу известного автоблогера, подбросив монету. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин выиграл компьютер, подбросив монету
Югорчанин выиграл компьютер, подбросив монету Фото:

Житель Мегиона снялся в шоу автоблогера Евгения Дубровского (известного под ником Жекич Дубровский — прим.ред.), где участникам предстояло открыть по одному из десяти морских контейнерами с призами общей суммой в пять миллионов рублей. Югорчанин подбросил монету и выбрал контейнер, в котором оказался компьютер.

«Меня зовут Женя, я из Мегиона. Я не связан с машинами, у меня инвалидность. Вся сторона (правая) не работает. Как-то спросил у мамы, почему губа онемела. Она сказала лечь спать, все пройдет. Но случился инсульт. Мне было где-то 20 лет. Сказали, что инсульт произошел из-за энергетиков. <…> Сейчас веду блог о всем, что связано со мной. Год назад начал заниматься армрестлингом, а также катаюсь на велосипеде», — рассказал югорчанин о себе в видеоролике, опубликованном на стриминговом канале Дубровского.

Мегионец решил положиться на удачу и подкинул монету, чтобы выбрать, какой из двух контейнеров ему открыть. В емкости, на который указал «орел», оказался компьютер стоимостью в 270 тысяч рублей. К нему в комплекте также шло кресло.

А один из самых ценных призов выиграл петербуржец. Ему досталась машина Audi за полтора миллиона рублей.

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Житель Мегиона снялся в шоу автоблогера Евгения Дубровского (известного под ником Жекич Дубровский — прим.ред.), где участникам предстояло открыть по одному из десяти морских контейнерами с призами общей суммой в пять миллионов рублей. Югорчанин подбросил монету и выбрал контейнер, в котором оказался компьютер. «Меня зовут Женя, я из Мегиона. Я не связан с машинами, у меня инвалидность. Вся сторона (правая) не работает. Как-то спросил у мамы, почему губа онемела. Она сказала лечь спать, все пройдет. Но случился инсульт. Мне было где-то 20 лет. Сказали, что инсульт произошел из-за энергетиков. <…> Сейчас веду блог о всем, что связано со мной. Год назад начал заниматься армрестлингом, а также катаюсь на велосипеде», — рассказал югорчанин о себе в видеоролике, опубликованном на стриминговом канале Дубровского. Мегионец решил положиться на удачу и подкинул монету, чтобы выбрать, какой из двух контейнеров ему открыть. В емкости, на который указал «орел», оказался компьютер стоимостью в 270 тысяч рублей. К нему в комплекте также шло кресло. А один из самых ценных призов выиграл петербуржец. Ему досталась машина Audi за полтора миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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