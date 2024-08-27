27 августа 2024

В ХМАО стоимость операций по увеличению груди выросла до полумиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость на маммопластику в ХМАО выросла до полумиллиона рублей
Стоимость на маммопластику в ХМАО выросла до полумиллиона рублей Фото:

Стоимость операций по увеличению груди (маммопластика) в югорских частных клиниках выросла до полумиллиона рублей. Цена зависит от видов имплантов и способов их установки. Корреспондент URA.RU узнал, где и за сколько можно провести эту процедуру.

В округе цены на маммопластику варьируются от 150 до 400 тысяч рублей. Дешевле всего увеличить грудь можно в Сургуте, где хирурги предлагают установить круглые силиконовые импланты. Дороже обойдутся импланты анатомической формы, они выглядят более естественно. «В стоимость входят: наркоз, работа хирурга, два дня пребывания в стационаре, компрессионное белье, перевязки, снятие швов. Имплантаты оплачивается отдельно», — следует из описания операции в одной из местных частных клиник.

Цена за хирургического вмешательства зависит и от методов установки имплантов. Самый дорогой из них — эндоскопический способ.

Югорчанкам также предлагают раскошелиться на маммопластику с перелетом из Нижневартовска в Москву. Установка имплантов анатомической формы обойдется в 400 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске увеличить грудь можно в среднем за 300 тысяч рублей. А с учетом устранения деформации груди операция стоит около полумиллиона рублей.

Дешевле выйдет подтяжка груди. В этом случае форму молочных желез корректируют без вживления имплантов.

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Стоимость операций по увеличению груди (маммопластика) в югорских частных клиниках выросла до полумиллиона рублей. Цена зависит от видов имплантов и способов их установки. Корреспондент URA.RU узнал, где и за сколько можно провести эту процедуру. В округе цены на маммопластику варьируются от 150 до 400 тысяч рублей. Дешевле всего увеличить грудь можно в Сургуте, где хирурги предлагают установить круглые силиконовые импланты. Дороже обойдутся импланты анатомической формы, они выглядят более естественно. «В стоимость входят: наркоз, работа хирурга, два дня пребывания в стационаре, компрессионное белье, перевязки, снятие швов. Имплантаты оплачивается отдельно», — следует из описания операции в одной из местных частных клиник. Цена за хирургического вмешательства зависит и от методов установки имплантов. Самый дорогой из них — эндоскопический способ. Югорчанкам также предлагают раскошелиться на маммопластику с перелетом из Нижневартовска в Москву. Установка имплантов анатомической формы обойдется в 400 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске увеличить грудь можно в среднем за 300 тысяч рублей. А с учетом устранения деформации груди операция стоит около полумиллиона рублей. Дешевле выйдет подтяжка груди. В этом случае форму молочных желез корректируют без вживления имплантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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