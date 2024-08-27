В ХМАО стоимость операций по увеличению груди выросла до полумиллиона рублей

Стоимость операций по увеличению груди (маммопластика) в югорских частных клиниках выросла до полумиллиона рублей. Цена зависит от видов имплантов и способов их установки. Корреспондент URA.RU узнал, где и за сколько можно провести эту процедуру.
В округе цены на маммопластику варьируются от 150 до 400 тысяч рублей. Дешевле всего увеличить грудь можно в Сургуте, где хирурги предлагают установить круглые силиконовые импланты. Дороже обойдутся импланты анатомической формы, они выглядят более естественно. «В стоимость входят: наркоз, работа хирурга, два дня пребывания в стационаре, компрессионное белье, перевязки, снятие швов. Имплантаты оплачивается отдельно», — следует из описания операции в одной из местных частных клиник.
Цена за хирургического вмешательства зависит и от методов установки имплантов. Самый дорогой из них — эндоскопический способ.
Югорчанкам также предлагают раскошелиться на маммопластику с перелетом из Нижневартовска в Москву. Установка имплантов анатомической формы обойдется в 400 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске увеличить грудь можно в среднем за 300 тысяч рублей. А с учетом устранения деформации груди операция стоит около полумиллиона рублей.
Дешевле выйдет подтяжка груди. В этом случае форму молочных желез корректируют без вживления имплантов.
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