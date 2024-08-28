В Челябинске 7 сентября совместно с Днем города отметит свой юбилей мультимедийный парк «Россия — моя история». На территории перед ТЦ «Таганай» пройдет уличный фестиваль, где гости смогут попутешествовать по четырем историческим эпохам страны, сообщили URA.RU 28 августа в пресс-службе парка.
«7 сентября в 12:00 жителей приглашают на уличный фестиваль „Моя история 5.0. Стиль времени“. Стать гостем фестиваля может каждый желающий. Приятным сюрпризом станет большое количество деталей и интерактивов, которые погрузят участников в атмосферу выбранной ими исторической эпохи. В царской России гости смогут приготовить пирожное „картошка“, а в СССР своими руками создадут стилизованный плакат из газетных фрагментов», — сообщили в пресс-службе.
Фестиваль предложит гостям различные активности, соответствующие разным историческим периодам: от стрельбы из лука в эпоху древней Руси до атомного практикума в современности. Проведут и образовательные лекции, которые раскроют темы исторических профессий и петровских реформ. Посетители смогут бесплатно посетить выставки внутри парка: «Рюриковичи», «Романовы», а также «Первая и вторая половина XX века».
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