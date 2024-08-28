28 августа 2024

Молодежь на Сортировке устроила «бойцовский клуб». Видео

Молодежь на Сортировке устроила массовую драку
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые очевидцы делали ставки, кто победит в драке (архивное фото)
Некоторые очевидцы делали ставки, кто победит в драке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Сортировке толпа молодежи устроила массовую драку в стиле знаменитого фильма «Бойцовский клуб». Очевидцы, наблюдая за действием из окон, делали ставки на тех, кто по их мнению победит.

«Сортировка, улица Конотопская, 5. Какой-то местный бойцовский клуб», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Один из авторов видео ставил на мужчину в оранжевой футболке. Несмотря на то, что для многих это было неким шоу, люди также отмечают: никто бы не хотел такого для своих детей.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на Сортировке толпа молодежи устроила массовую драку в стиле знаменитого фильма «Бойцовский клуб». Очевидцы, наблюдая за действием из окон, делали ставки на тех, кто по их мнению победит. «Сортировка, улица Конотопская, 5. Какой-то местный бойцовский клуб», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Один из авторов видео ставил на мужчину в оранжевой футболке. Несмотря на то, что для многих это было неким шоу, люди также отмечают: никто бы не хотел такого для своих детей. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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