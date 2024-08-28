В Екатеринбурге на Сортировке толпа молодежи устроила массовую драку в стиле знаменитого фильма «Бойцовский клуб». Очевидцы, наблюдая за действием из окон, делали ставки на тех, кто по их мнению победит.
«Сортировка, улица Конотопская, 5. Какой-то местный бойцовский клуб», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Один из авторов видео ставил на мужчину в оранжевой футболке. Несмотря на то, что для многих это было неким шоу, люди также отмечают: никто бы не хотел такого для своих детей.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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