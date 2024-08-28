28 августа 2024

Толпа детей мигрантов избила ребенка на площадке в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливый клипарт. Екатеринбург.ЛГБТ, ребенок, непогода, осень, дождь в городе, мальчик в резиновых сапогах
На мальчика напали в жилом комплексе «Абрикос» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Новой Сортировке вечером 28 августа дети мигрантов толпой избили мальчика на детской площадке. Информация об этом появилась в Telegram.

«Дети мигрантов избили мальчика в Екатеринбурге — предварительно, за оскорбление мамы. Школьника повалили на спину, один из обидчиков бил его по спине, другой держал, чтобы не сбежал, третий снимал на видео. Затем компания тянула его за ноги и руки в разные стороны», — пишет telegram-канал Ural Mash. Это произошло в жилом комплексе «Абрикос».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге на Новой Сортировке вечером 28 августа дети мигрантов толпой избили мальчика на детской площадке. Информация об этом появилась в Telegram. «Дети мигрантов избили мальчика в Екатеринбурге — предварительно, за оскорбление мамы. Школьника повалили на спину, один из обидчиков бил его по спине, другой держал, чтобы не сбежал, третий снимал на видео. Затем компания тянула его за ноги и руки в разные стороны», — пишет telegram-канал Ural Mash. Это произошло в жилом комплексе «Абрикос». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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