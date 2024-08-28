Толпа детей мигрантов избила ребенка на площадке в Екатеринбурге. Видео

29 августа 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

На мальчика напали в жилом комплексе «Абрикос» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Новой Сортировке вечером 28 августа дети мигрантов толпой избили мальчика на детской площадке. Информация об этом появилась в Telegram. «Дети мигрантов избили мальчика в Екатеринбурге — предварительно, за оскорбление мамы. Школьника повалили на спину, один из обидчиков бил его по спине, другой держал, чтобы не сбежал, третий снимал на видео. Затем компания тянула его за ноги и руки в разные стороны», — пишет telegram-канал Ural Mash. Это произошло в жилом комплексе «Абрикос». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Новой Сортировке вечером 28 августа дети мигрантов толпой избили мальчика на детской площадке. Информация об этом появилась в Telegram. «Дети мигрантов избили мальчика в Екатеринбурге — предварительно, за оскорбление мамы. Школьника повалили на спину, один из обидчиков бил его по спине, другой держал, чтобы не сбежал, третий снимал на видео. Затем компания тянула его за ноги и руки в разные стороны», — пишет telegram-канал Ural Mash. Это произошло в жилом комплексе «Абрикос». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.