В Екатеринбурге на Новой Сортировке вечером 28 августа дети мигрантов толпой избили мальчика на детской площадке. Информация об этом появилась в Telegram.
«Дети мигрантов избили мальчика в Екатеринбурге — предварительно, за оскорбление мамы. Школьника повалили на спину, один из обидчиков бил его по спине, другой держал, чтобы не сбежал, третий снимал на видео. Затем компания тянула его за ноги и руки в разные стороны», — пишет telegram-канал Ural Mash. Это произошло в жилом комплексе «Абрикос».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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