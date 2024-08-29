В Челябинской области в ближайшие три дня станет прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов, сообщают синоптики «Гисметео».
«В Челябинской области в пятницу 30 августа ожидается переменная облачность, местами в регионе пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут показывать +8, +13 градусов. В горах и низинах температура опустится до 3 градусов. Днем температура будет держаться в районе 15-20 градусов тепла», — сообщили в ведомстве.
В целом местами в Челябинской области в ближайшие дни будет переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха будет днем держаться около 15-20 градусов. И только в ночное время будет доходить до 3 градусов.
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