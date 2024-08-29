В Челябинской области похолодает до 3 градусов. Скрин

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Температура воздуха будет днем держаться около 15-20 градусов, а ночью в регионе буде доходить до 3 градусов
Температура воздуха будет днем держаться около 15-20 градусов, а ночью в регионе буде доходить до 3 градусов Фото:

В Челябинской области в ближайшие три дня станет прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов, сообщают синоптики «Гисметео».

«В Челябинской области в пятницу 30 августа ожидается переменная облачность, местами в регионе пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут показывать +8, +13 градусов. В горах и низинах температура опустится до 3 градусов. Днем температура будет держаться в районе 15-20 градусов тепла», — сообщили в ведомстве.

В целом местами в Челябинской области в ближайшие дни будет переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха будет днем держаться около 15-20 градусов. И только в ночное время будет доходить до 3 градусов.

В ночное время в ближайшие дни в регионе похолодает до 3 градусов
В ночное время в ближайшие дни в регионе похолодает до 3 градусов
Фото:

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В Челябинской области в ближайшие три дня станет прохладнее. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов, сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинской области в пятницу 30 августа ожидается переменная облачность, местами в регионе пройдут дожди. Ночью столбики термометров будут показывать +8, +13 градусов. В горах и низинах температура опустится до 3 градусов. Днем температура будет держаться в районе 15-20 градусов тепла», — сообщили в ведомстве. В целом местами в Челябинской области в ближайшие дни будет переменная облачность, пройдут дожди. Температура воздуха будет днем держаться около 15-20 градусов. И только в ночное время будет доходить до 3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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