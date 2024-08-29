Называвшая россиян великой нацией культовая актриса Орнелла Мути едет в Россию

Известная итальянская актриса Орнелла Мути отправилась в Россию. По данным Mash, звезда уже села на рейс до Стамбула, откуда продолжит путь в Санкт-Петербург.
«Легенда мирового кино Орнелла Мути летит в Россию. Несколько часов назад она села в самолёт до Стамбула и уже оттуда двинет в Петербург», — сообщил источник Mash.
Помимо культурной программы, Мути рассматривает возможность участия в съемках российской версии фильма «Укрощение строптивого». Несмотря на то что предложение уже поступило, окончательное решение актрисой еще не принято.
Ранее Мути назвала россиян великой нацией. Слова знаменитости были озвучены на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Свою известность актриса получила за игру в картине 1997 года Григория Чухрая «Жизнь прекрасна».
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